Abbassare i livelli di zucchero nel sangue cambia la vita: ecco come

Abbassare i livelli di zucchero nel sangue cambia la vita perché attiva tutta una serie di conseguenze che migliora la salute. Innanzitutto un indice glicemico alto può portare a malattie debilitanti e una situazione cognitiva altalenante. La glicemia è il parametro che determina l’apporto di zuccheri nel sangue e quando è alta significa che si possono formare delle placche nelle arterie che vanno a limitare l’afflusso di sangue al cuore.

Limitando il flusso di sangue e rallentando la sua normale velocità a risentirne saranno gli organi e i tessuti. Possono sopravvenire ictus, infarti e ischemie. Ma anche la mente può sentirsi confusa e affaticata. Alti livelli di glicemia possono causare sbalzi umorali portando la persona a vivere momenti di sconforto o di estrema euforia quasi repentinamente.

Quando la glicemia è bassa e si manifesta quindi l’ipoglicemia altri problemi sopravvengono. Per questo è necessario tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue e cercare di assumere cibi che non li alzino. Ma dovremo anche condurre una vita poco sedentaria e dedicarci a fare almeno tre volte a settimana un’attività sportiva.

Come fare ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue

Se aumentiamo il consumo di fibre andremo sicuramente a migliorare i livelli di zucchero nel sangue. Le fibre sono un nutrimento essenziale che stimolano il metabolismo e favoriscono l’espulsione delle sostanze nocive, tra cui lo zucchero in eccesso. Si trovano in molti cibi fra cui le verdure, la frutta, i legumi, i cereali e anche i funghi. Essendo presenti in quantità così abbondanti non sarà difficile aumentarne l’apporto e avremo compiuto il primo passo per migliorare la nostra vitalità.

Lo zucchero è importante per il nostro organismo perché è considerato una fonte di energia. Ma cosa succede se non consumiamo la nostra energia? Rimane in deposito nel nostro corpo sotto forma di grasso adiposo. Per questo è importante praticare in maniera costante dell’attività fisica. A migliorarne non sarà solo il nostro benessere fisico ma anche quello psichico. Perché lo sport stimola la secrezione della serotonina, l’ormone del buonumore, favorendo un approccio più distensivo nei confronti dei problemi e delle incombenze quotidiane.

L’assorbimento di acqua è direttamente responsabile dell’accrescimento dei valori di zucchero nel sangue. In che modo? La vasopressina, un altro ormone, induce il fegato a produrre zuccheri. I reni rispondono eliminando l’acqua con il colesterolo in eccesso e l’organismo si ritrova senza acqua. A debilitarne sarà ancora una volta l’accoppiata fisico e mente, causando stanchezza ma anche confusione mentale e perdita di concentrazione.

Infine, controlla i livelli di stress che inducono a consumare dei cibi considerati confortevoli per abbassare l’ansia. Di solito, questo tipo di cibi non sono mai salutari ma carichi di zuccheri o fin troppo salati. Quando invece ci sentiamo in forma preferiamo fare un giro all’aria aperta e incontrare amici piuttosto che piangere calde lacrime davanti a un sacchetto di patatine.

A ogni stimolo negativo dell’organismo corrisponde una risposta mentale specifica. Quando l’intestino e il corpo in generale funzionano bene a risentirne in maniera positiva sarà anche il nostro umore.