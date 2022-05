Le ortensie non devono essere posizionate al sole perché potrebbero seccare o la fioritura potrebbe essere più breve del previsto. Vanno posizionate invece a mezz’ombra, così da non avere contatti con i raggi solari diretti. Se proprio non è possibile mettere l’ortensia all’ombra, il suo terreno deve essere sempre umido e bisogna quindi innaffiarla e concimarla di più.

Nel caso si può andare a mettere anche uno strato di pacciamatura ai piedi della pianta, così da acidificare il terreno e mantenerlo più umido. La pacciamatura si può fare sia con altre aghifoglie, sia con la corteggia di pino.

Che terriccio serve per le ortensie? ecco di quale si tratta

L’ortensia preferisce un terreno umido e ricco di humus. Mentre in vaso è meglio usare un terriccio specifico. Il terriccio ideale per le ortensie è quello per le acidofile. Questo terriccio si può usare anche per le azalee, le camelie e le eriche. Con l’aggiunta di torba si favorisce anche la disponibilità idrica.

Per piantare la pianta, bisogna fare un’ampia buca dove si devono interrare le radici

alla giusta profondità, con la cima posta poco sotto il livello del suolo. Riempite la buca col terriccio che deve essere compattato così da non far rimanere l’aria.

Se l’ortensia si vuole mettere in vaso invece, ne serve uno abbastanza largo e con i buchi sotto, così da drenare l’acqua. Sul fondo si deve mettere uno strato di argilla espansa. In vaso, le ortensie devono essere irrigate più spesso, così da mantenere il terreno umido e ben drenato.

Concimazione

Le ortensie vanno concimate a iniziò primavera, quindi tra marzo ed aprile, la anche in estate, tra giugno e luglio, così da sostenere la fioritura. A inizio primavera (tra marzo aprile) e in estate (tra giugno e luglio), per sostenere la fioritura.

Il concime ideale per l’ortensia, deve essere ricco di minerali come l’azoto, ferro e potassio. Inoltre, deve contenere anche un composto organico, così da favorire i nutrimenti per la pianta.

E’ possibile coltivare le ortensie anche in casa, ma bisogna sapere che sono piante che sporcano molto e che hanno hanno bisogno di più cure.