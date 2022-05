L’invidia è un sentimento percepito come assolutamente negativo, un vero e proprio “vizio capitale”, da millenni, ma che inevitabilmente continua a condizionare le società umane. Questo perchè è profondamente legato all’essere umano in quanto tale: la sensazione di fastidio se non addirittura astio nei confronti di un’altra persona/situazione. Solitamente si invidia chi ha una condizione economica, sociale, lavorativa migliore della nostra ma in molti casi a evidenziare questo feeling risultano essere le doti umane e pratiche di specifici personalità. In generale quali sono i segni zodiacali, tradizionalmente più invidiati di tutti?

Conosci i segni più invidiati dello zodiaco? Sono questi!

Leone

E’ invidiato perchè considerabile tra i più simpatici e abili a coltivare rapporti umani senza apparente sforzo o sacrificio. Il rovescio della medaglia è rappresentato da un egocentrismo che costituisce forse il peggior difetto. Di contro, non ama fare drammi e la maggior parte delle avversità sembrano scivolare addosso ai nati sotto questo segno.

Gemelli

E’ la loro natura di multitasking ad essere particolarmente ambita nella maggior parte delle situazioni professionali. Pur non essendo i migliori lavoratori, riescono a fronteggiare ed adattarsi alla maggior parte delle difficoltà. Hanno più difficoltà nel mantenere un rapporto sentimentale.

Scorpione

Scorpione a volte non vorrebbe essere così puntiglioso e “coerente”, ma si tratta di doti che seppur tendenti alla “divisione” come percezione, sono molto apprezzate per chi impara a conoscerli davvero. Scorpione non lascerà mai un amico in balia dei problemi ma allo stesso tempo è anche piuttosto rispettato per coerenza ed una mentalità positiva.