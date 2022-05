Avere delle piante in casa, rende l’ambiente più accogliente e colorato. Ovviamente però, non tutte sono adatte a stare in casa, infatti bisogna informarsi bene su quale pianta scegliere, perché alcune chiuse in casa, non durerebbero molto. Vediamo quindi, quali sono le piante da appartamento più diffuse.

Ecco l’elenco delle piante da appartamento più scelte: la lista

Bisogna innanzitutto scegliere delle specie molto resistenti e che non hanno bisogno di molta luce o poca umidità. Tra queste piante c’è sicuramente lo Spatifillo. È una pianta molto resistente, che non ha bisogno di molta luce. È una specie sempreverde molto apprezzata per le sue foglie e i suoi fiori. Si adatta benissimo a vivere in casa e richiede poche cure. Inoltre, sopporta il riscaldamento domestico e anche livelli eccessivi di acqua.

Abbiamo poi il Ficus Lyrata è una pianta alta che può arrivare anche a due metri di altezza. Non fa bisogno neanche di molte cure. Si presenta con delle foglie lucide molto decorative. La posizione perfetta sarebbe vicino ad una finestra, così da avere a disposizione la luce solare, ma non direttamente. Bisogna innaffiarla solo quando il terriccio è secco.

Nella lista dei nomi delle piante da interno super resistenti Anche il Pothos è una pianta molto resistente e che non ha bisogno di molte cure. Sopporta bene la siccità e non ha bisogno di molta luce.

Se invece si preferiscono le piante fiorite, non possiamo non citare l’orchidea. Nessuna pianta da interno è più elegante dell’Orchidea. È una sempreverde fiorita ed è molto elegante. Ha bisogno di un posto umido come il bagno.

La violetta africana è una pianta che fiorisce tutto l’anno. Ha bisogno però di luce e irrigazioni frequenti. Il posto ideale sarebbe vicino ad una finestra.

La Strelitzia Reginae ha dei fiori particolari ed è conosciuta anche come “uccello del paradiso”. È una pianta perenne che ama il caldo e che ha bisogno di annaffiature solo quando la superficie del terreno risulta secca.

Come piante grasse invece, possiamo citare l’ aloe vera. Non ha bisogno di molte cure ed inoltre, migliora l’aria eliminando gli agenti tossici. È la pianta ideale da posizionare in camera da letto, così da purificare l’aria.