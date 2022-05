La glicemia alta, anche detta iperglicemia, è l’aumento eccessivo della quantità di glucosio presente nel sangue. Quando i valori aumentano si corre il rischio di sviluppare alcune patologie come il diabete.

Il valore normale della glicemia a digiuno deve essere tra i 70 e 100mg/dl. Quando invece aumentano di parla di iperglicemia.

Se si misura la glicemia a digiuno e il valore è maggiore di 126mg/dl per due volte, allora si tratta di diabete.

Il diabete è una patologia cronica in cui nom viene prodotta abbastanza insulina.

La glicemia spesso è causata da queste cattive abitudini: lo studio

Esistono anche casi transitori di iperglicemia dovuta allo stress o a causa di farmaci come gli steroidi, i beta-bloccanti e gli antipsicotici.

La glicemia alta può essere determinata anche dalla mancata o inadeguata assunzione di farmaci ipoglicemizzanti o insulina nei soggetti diabetici.

Inoltre, dobbiamo dire che l’ipoglicemia può essere secondaria e può derivare da patologie pancreatiche o patologie endocrine.

L’Iperglicemia, di solito è asintomatica o scarsamente sintomatica. Ma si possono presentare disturbi di incremento della diuresi e della sete. Può causare anche molta stanchezza, addominalgie, improvvise alterazioni dell’umore che vanno dall’irascibilità alla depressione, comparsa di lesioni cutanee come macchie scure sulle gambe, arrossamento al volto, pelle secca, difficile guarigione delle ferite.

Può portare anche a dei disturbi sessuali in entrambi i sessi come deficit erettile, secchezza vaginale, rapporti sessuali dolorosi.

Un aumento di zuccheri nel sangue può essere dovuto anche ad una cattiva alimentazione e ad una scarsa attività fisica.

Infatti se si soffre di questa patologia, si deve seguire una dieta adeguata, limitando gli zuccheri.

Per cercare di abbassare questi livelli nel sangue, si devono evitare i cibi ricchi di grassi, come insaccati, panna, würstel o formaggi. Anche la frutta molto dolce fa male come l’uva, la banana, la frutta secca, i canditi e la frutta sciroppata.

Bisogna limitare le quantità di pasta, pane o pizza, in alternativa si possono scegliere gli alimenti integrali.

Sono da evitare i succhi di frutta e i dolci industriali e anche l’alcol che contiene molto zucchero.

Inoltre, è consigliato fare tanta attività fisica, così da smaltire più velocemente lo zucchero.