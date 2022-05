La superficialità di carattere è esattamente quello che dice il termine, ossia la poca volontà di “andare a fondo” di qualsiasi tipo di concetto, che sia personale, sociale, politico. Solitamente, almeno agli inizi sembra essere sintomo di scarsa intelligenza ed arguzia, anche se in alcuni casi la situazione è più complessa da definire: si tratta di un modus operandi che viene adottato in maniera spesso spontanea come “modo di evadere” dallo stress e dalle situazioni complicate. Non è un caso che in alcuni casi i superficiali sono effettivamente quelli meno stressati. Parlando di donne, quali sono le più superficiali dello zodiaco?

Le donne più superficiali dello zodiaco sono queste 3. Le conosci?

Leone

La donna Leona ama apparire, anche se potrebbe non risultare così vanitosa. Infatti questo concetto prescinde dal fattore estetico, in quanto le personalità femminili nate sotto questa costellazione badano proprio all’apparenza “morale” che alla sostanza. Per questo motivo non sono le migliori a scegliersi le amicizie.

Gemelli

Incostante e fortemente emotiva, ma anche incoerente, la donna Gemelli è spesso definita umorale, e una delle “ancore di salvezza” per le nate sotto questo segno è per l’appunto, pensare a “cose semplici” e spesso considerate frivole da più parti.

Sagittario

Potrebbe non trovare daccordo qualcuno riscontrare la sensibile Sagittario in lista. In realtà l’empatia di cui è dotata non pregiudica una certa volontà a cercare e “trovare” l’aspetto più basilare in tutto. E’ una sorta di sfogo personale di cui ogni tanto la Sagittario necessita ma che riesce comunque a controllare.