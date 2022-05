Quante volte al giorno si possono mangiare le noci: “Non lo avrei mai detto”

Mangiare le noci: quante volte si possono consumare durante il giorno? Esiste un limite o si possono consumare a sazietà? Il tema della frutta secca è alquanto controverso perché pare che ogni medico e ogni nutrizionista abbia il suo parere personale in merito. Perciò, quando leggiamo i loro consigli sul giornale o ascoltiamo il parere in TV ci ritroviamo più confusi che informati.

Sappiamo che le noci sono un toccasana per la nostra salute in quanto sono una fonte preziosa di grassi insaturi. E in più contengono minerali, vitamine, proteine, polifenoli e fitosteroli. Apportano un ottimo contributo di energia che viene rilasciato durante tutto l’arco della giornata così da farci sentire sempre belli attivi. In tal senso sono considerate un ottimo spuntino spezza fame.

Essendo però ricche di grassi e di calorie non possono essere consumati in gran quantità. Per questo è consigliata un’assunzione limitata e controllata. Perché un consumo eccessivo potrebbe causare un effetto contrario a quello che vorremmo ottenere. Ovvero, non più una carica energetica ma una difficoltà di digestione.

Quante volte al giorno si possono mangiare le noci?

I medici e i nutrizionisti consigliano di mangiare le noci la mattina, durante la colazione. Questo consiglio è comprensibile dato il grande contributo energetico. Grazie alla sferzata di energia possiamo affrontare brillantemente gli impegni lavoratori e le varie incombenze domestiche senza risentire di cali di spossatezza improvvisa.

Ma come abbiamo già detto anche sopra, possiamo mangiare le noci anche come spuntino spezza fame. Se non siamo soliti consumare una colazione completa la mattina ma velocizziamo il tutto in un caffè e un frutto, possiamo aggiungere a metà mattina una manciata di noci così da non arrivare troppo affamati al pranzo.

Quante noci possiamo mangiare? Qui gli esperti iniziano a discordare pesantemente. C’è chi sostiene che 3 noci siano più che sufficienti, chi invita a mangiarne 6 e chi, addirittura, sostiene che per dare una sferzata di energie di noci ne dobbiamo mangiare almeno 12. Dove si trova la verità? Verrebbe da dire che la verità si trova sempre nel mezzo, come si dice spesso, e quindi potremo azzardarci a consumarne 6 o 7.

Però dobbiamo anche valutare il nostro stile di vita, il tipo di regime alimentare che seguiamo e quanta attività sportiva facciamo durante il giorno. In base a questi criteri possiamo decidere in autonomia quante noci consumare. I sedentari dovranno limitarsi a consumare 3 noci, chi fa una vita moderatamente sportiva ne mangerà 6 e chi fa molto sport e consuma molta energia potrà arrivare a consumarne 12 (magari non tutti i giorni).

Le noci fresche sono migliori

Secondo il parere degli esperti le noci fresche sono quelle più salutari perché presentano un quantitativo più elevato di grassi insaturi. Con il trascorrere del tempo le proprietà nutrizionali delle noci potrebbero ossidarsi e quindi annientare il loro potere benefico. Le noci invecchiate si distinguono per il loro sapore. Quando appaiano al gusto rancide o stantie e lasciano una sensazione spiacevole in bocca significa che hanno perso per la maggior parte il loro valore nutrizionale e il loro contributo benefico.