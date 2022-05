AMAZON NON FUNZIONA: pazzesco, ecco cosa sta succedendo. Amazon down?

Amazon è offline. Moltissimi utenti ci stanno scrivendo in questi ultimi minuti per farci notare che Amazon non funziona. Sia dal sito desktop che dall’app mobile il sito è totalmente offline. Seguono aggiornamenti.

Sembra infatti che il famoso sito di ecommerce online in questi ultimi minuti non stia completamente funzionando. La pagina web da computer e da mobile non si apre mentre sull’app spunta il famoso “cagnolino di Amazon” che ci comunica che al momento ci sono dei problemi.

La situazione sembra comunque risolvibile anche se ancora non sono stati pubblicati comunicati ufficiali per capire cosa stia succedendo.

Di certo, in questo momento, staranno lavorando duramente per poter far tornare Amazon alla normalità. Sono milioni le persone che quotidianamente si collegano al sito per poter effettuare il propri acquisti.