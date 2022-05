Da giovanissimi impariamo decisamente in fretta che non tutti siamo uguali quando si parla di rapporti interpersonali, sopratutto in amore. Ed è sopratutto per quanto riguarda l’approccio e tutta una serie di “step” che per molti sono assolutamente naturali, ma per molti altri la situazione è diversa. Imbarazzo, insicurezza e paura di fallire: sono tutte sensazioni che in tantissimi casi abbiamo provato almeno una volta nel contesti amorosi, spesso anche prima dell’eventuale approccio, ma per alcuni segni zodiacali essere impacciati si tratta della “norma”. Quali sono?

Amore, quali sono i segni zodiacali più impacciati? Scoprilo qui!

Toro

Appare un po’ arrogante ed altezzoso perchè è un orgoglioso fatto e finito. Va detto che in moltissimi casi questa “aura” è solo momentanea in quanto Toro, sopratutto nella variante maschile difetta ad esempio ad approcciarsi in modo naturale durante il corteggiamento. Ci pensa veramente troppo e diventa insicuro, a dispetto della volontà di apparire come un “duro”.

Pesci

Non poteva mancare il timido, sensibile e spesso un po’ goffo Pesci nella lista: spesso tende a sottovalutare le proprie capacità, che invece sono molto apprezzate. E’ una persona notoriamente di buon cuore e molto sensibile ma diventa incredibilmente pessimista quando si invaghisce di qualcuno. Quasi mai riesce a fare il “primo passo”.

Capricorno

Difficile percepire Capricorno come un segno attivo e romantico, sopratutto all’inizio. Poche persone riescono a far sentire i nati sotto questo segno a loro agio in amore, in quanto sono puntigliosi e difficilmente accontentabili. Solo dopo molto tempo e pazienza (da parte del partner) riescono a manifestare la sensibilità di cui sono famosi.