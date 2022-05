Anche se siamo considerabili tendenzialmente come animali sociali, non tutti sono interessati o addirittura portati alla socialità vera e propria, trovando difficoltà ad esempio a relazionarsi nelle diverse situazioni che sono percepite come “naturali” per la maggior parte di noi. Anche se oramai non è considerata una “stranezza”, essere considerati asociali rappresenta proprio una tendenza ad allontanarsi dai contesti sociali, anche se le motivazioni possono essere disparate. In alcuni casi vi è una effettiva forma volontaria di distacco dalla socialità. Lo zodiaco può aiutarci a definire effettivamente quali sono, in questo caso gli uomini, più asociali in assoluto.

Gli uomini più “asociali” per lo zodiaco sono questi. Ecco quali!

Scorpione

Non è un asociale “per scelta”, quanto per tendenza e necessità. Impara molto presto a fronteggiare qualsiasi avversità senza un vero e proprio supporto, che tuttavia risulta essere necessario in molti ambiti. Scorpione è un uomo selettivo e che probabilmente necessita di un po’ più di vita sociale per “star bene” rispetto a quello che vuole far intendere.

Sagittario

Non disprezza stare con altre persone ma il fatto che adotta uno stile di vita solitamente non completamente convenzionale, non essendo assolutamente portato a scendere a compromessi, risulta esseere asociale per scelta…altrui.

Pesci

L’uomo Pesci reputa molto importante una compagnia di livello indifferentemente dall’ambito: è un uomo molto sicuro delle proprie capacità (che sono tante), ma nell’atto pratico risulta spesso impacciato in molti contesti e questo lo fa percepire come “bizzarro”. Pesci rappresenta la spontaneità ma anche la sensibilità assoluta, tratti che non sempre sono accolti da subito con positività.