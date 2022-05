Dopo aver esaminato il contesto femminile, è il momento di giudicare quello maschile in relazione a chi presenta un’indole più “vendicativa” in tutti i sensi. Questi uomini infatti non solo sono soliti non dimenticare eventuali torti ed “angherie” subite, ma sono anche pronti a vendicarsi quando e come possibile, molto spesso senza far accorgere chi vive intorno a loro di questa intenzione. Ovviamente pur condividendo in molti questa indole, non sono assolutamente tutti uguali, e ogni uomo in questo caso ha la propria motivazione e tecnica. Per lo zodiaco i segni più vendicativi sono i seguenti.

Gli uomini più vendicativi dello zodiaco sono questi 3. Ecco quali

Bilancia

Apparentemente innocuo, tranquillo, insomma uno per niente rancoroso. Infatti è così, ma non significa che l’uomo bilancia lasci correre tutto anzi. Ha una percezione molto arbitraria del mondo, ed ad un ingiustizia/torto subito, risponde in maniera adeguata, o meglio, nel modo più coerente secondo la propria personalità. Bilancia non dimentica praticamente mai.

Toro

E’ un orgoglioso nato e quindi quasi naturalmente è uno dal forte spirito vendicativo. La motivazione è quindi morale e poco “pratica”, in quanto tende a dare peso anche a questioni realmente irrilevanti, anche se queste sono solite rubare tempo e risorse degli uomini nati sotto questo segno.

Scorpione

Ecco, Scorpione nella variante maschile lo da poco a vedere ma è uno che anche a distanza di anni reputa completamente normale provare un po’ di rancore per eventuali torti subiti. Tuttavia allo stesso tempo non nasconde un po’ di piacere nel ripagare della stessa moneta chi ha causato “danni” alla propria figura.