Gli scarafaggi o blatte, sono insetti prevalentemente notturni, che di solito vivono in ambienti bui e umidi e sono particolarmente dannosi quando si recano nelle nostre case.

Di giorno gli scarafaggi si nascondono nelle crepe dei muri, sotto i battiscopa o in qualsiasi altro riparo umido e poco illuminato. Si possono trovare anche nei posti vicini a fonti di calore.

In molti casi le blatte, infestano anche i sottolavelli, le parti inaccessibili dei mobili e le contropareti dei fornelli.

Questi insetti, sono nocivi per la nostra salute perché trasportano le uova di molti parassiti. Quest’ultimi provocano vari tipi di allergie.

Il segreto per allontanare le blatte dal giardino: ecco cosa fare

Per tenere lontano queste blatte, innanzitutto non bisogna lasciare cibo in giro o spazzatura.

Si devono poi mantenere tutte le stanze pulite e ordinate, liberi da oggetti. Vanno poi stuccate tutte le crepe e le fessure di pavimenti e soffitti. Gli scarichi devono essere dotati di sifone. Inoltre, si devono sigillate ermeticamente tutti i passaggi sui mure dell’acqua e degli scarichi.

Come rimedi naturali si può usare acqua e aceto, per pulire tutte le superfici lavabili Delle stanze. Infatti l’aceto è un ottimo repellente per gli insetti. Altri metodi possono essere gli spicchi di aglio, da mettere nei punti da cui provengono principalmente le blatte. Si possono mettere anche Delle foglie di alloro o di rosmarino. Gli scarafaggi, inoltre, temono l’erba gatta e il tanaceto.



Per risolvere il problema, ed eliminare gli scarafaggi dal giardino invece, dobbiamo per prima cosa trovare il loro nascondiglio e sterminarli. Questo si può fare con dei prodotti chimici appositi per farli allontanare e non farli tornare più.

Se invece si non si vogliono usare prodotti chimici si possono usare dei rimedi naturali.

Si possono usare delle trappole di vaselina o delle trappole d’acqua. Queste blatte vengono intrappolate dentro un contenitore cosparso di vaselina. Questo non permetterà all’insetto di volare e sfuggire alla trappola.

Inoltre, si possono preparare delle soluzioni da usare come repellenti da sprezzare sulle colonie, come acqua e sapone o usando le bucce fermentare di cetriolo.

L’acido borico o il bicarbonato di sodio in polvere sono delle sostanze molto letale per questi insetti. Infatti queste polveri funzionano come essiccante e disidratante. Va ad agire sulla sostanza cerosa di cui sono composte le blatte e le elimina.