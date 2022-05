L’INPS, cioè l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale molte volte, ha avvisato i cittadini di stare attenti alle truffe che potrebbero sfruttare il suo nome per rubare soldi ai malcapitati. Usare l’INPS come mezzo per la truffa, è un trucchetto molto diffuso dato che questa ente, lavora ed è in stretto contatto con i cittadini e potrebbero ricevere delle email o dei messaggi da questi ultimi.



I truffatori online sono chiamati cyber criminali e sono delle minacce molto pericolose. Infatti, cercano di ingannare più persone possibili per rubare i propri dati personali per poi arrivare a carte di credito o conti e rubare soldi.

Anche se l’ente è la stessa, i messaggi o l’email, variano sempre quindi non è mai chiaro se sia una truffa o meno. L’INPS però ha sempre detto che non manderanno mai delle email con dei link per arrivare ai propri dati.

INPS, attenzione a questo documento falso: è una truffa

Come abbiamo già detto, una delle truffe più diffuse è il phishing, cioè una frode informatica che ruba i dati sensibili attraverso delle email. Alcune di queste email frequenti invitano ad aggiornare i propri dati personali o le proprie coordinate bancarie, tramite un link cliccabile, per ricevere l’accredito di pagamenti e rimborsi da parte dell’Istituto. In alcuni casi il link apre una falsa pagina dei servizi INPS. In altri invece si dovevano scaricare dei bollettini

di versamento precompilati o link cliccabili per ricevere il rimborso di contributi versati in eccesso.

In questi casi è stato utilizzato l’indirizzo email DCBilanci@inps.it. Questa casella è effettivamente reale.

Bisogna fare quindi, molta attenzione quando si cliccano questi link. Quando non si è sicuri, è meglio cercare su internet o chiedere a qualcuno di più competente, così da non rischiare nessuna truffa.

Si può accedere anche direttamente da soli, da Google, sul portale dell’INPS, per vedere se c’è qualche problema o meno.