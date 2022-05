Oroscopo Branko domani, 28 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 28 maggio 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 28 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko da domani Venere in Toro comincerà a provocare. Dovrai fare particolare attenzione in amore e in famiglia, se non vorrai innescare discussioni alla prima banalità. Cerca di mantenere la calma e non riversare un’agitazione nata fuori casa nel rapporto di coppia.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Da domani potrai contare su un alleato in più nel cielo: Venere che saluterà l’Ariete per approdare nel segno del Toro. D’ora in poi la stella ti aiuterà a ritrovare una buona sintonia di coppia, a riavvicinarti all ‘altro, se di recente sei stato distante, emotivamente o fisicamente.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani potrai liberarti dell’opposizione di Venere che passerà nel cielo del Toro. Nonostante il periodo non sia dei più facili, dalle prossime ore ti sarà possibile ritrovare più tranquillità, dentro e fuori di te, con la persona amata.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani, purtroppo, Venere raggiungerà il segno del Toro e diventerà, quindi, opposta. Dovrai usare la massima cautela in amore e in famiglia. Sarà indispensabile mantenere la calma, anche se qualcuno potrebbe farti arrabbiare. parecchio, una persona che proverà a ostacolarti.