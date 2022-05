Oroscopo Paolo Fox domani, 28 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 28 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 28 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata migliore rispetto a domenica, quando la Luna sarà opposta. Non dovrai temere, però, grandi difficoltà, perché in questo momento sei uno fra i segni più forti dello zodiaco. È probabile che tu abbia già cominciato un nuovo percorso. Nelle prossime ore potresti perfino essere travolto da una grande passione.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani avrai ancora una bella Luna a proteggerti e a darti una buona lucidità mentale, maggiore chiarezza rispetto ai giorni passati. Sei uscito da una settimana contraddistinta da discussioni, di risposte non arrivate, si persone e situazioni poco trasparenti. Anche in amore gradualmente cominci a recuperare.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani si preannuncia un giorno alquanto strano. Tu vorrai fare certe cose, ma la realtà te ne proporrà altre. Per fortuna, dal pomeriggio in poi potrai cominciare a recuperare e domenica potrai perfino contare su una Luna liberatoria. Sforzati di mascherare la tua insofferenza, sii più diplomatico. In amore sarebbe meglio non dare conferme per adesso, ma prendere tempo.

Oroscopo domani: Pesci

Domani sarò una giornata da sfruttare al meglio ed evitare, se possibile, le polemiche inutili, perché domenica potrebbero ritorcersi contro di te. In generale, il periodo è molto buono e può garantirti più serenità. Giornate favorevoli per i rapporti con il Capricorno e lo Scorpione. Prudenza, se avrai a che fare con il Sagittario o i Gemelli. Sul fronte lavorativo stai vivendo un periodo di rinnovamento necessario. Non ti scoraggiare, se ci saranno piccole difficoltà nell’affrontare le novità. Presto t sentirai più sicuro e soddisfatto.