Se hai il colesterolo alto, questa è la migliore dieta che puoi seguire

Se hai il colesterolo alto devi seguire una dieta specifica affinché i tuoi problemi non si amplifichino e subentrino altre patologie. Dovrai rinunciare, infatti, ai cibi troppo elaborati, complessi e ricchi di zuccheri, almeno per un periodo, ovvero fino a quando i tuoi valori di colesterolo non saranno rientrati nella norma.

Se per un periodo sarai ligio al dovere non ti occorrerà troppo tempo per rientrare nei parametri normali. Oltre al cibo dovrai praticare un’attività fisica, tenere sotto controllo lo stress e bere molta acqua così da favorire l’eliminazione e la depurazione dell’organismo. Pensi di farcela ad affrontare tutto questo?

La migliore dieta da seguire se hai il colesterolo alto

Questa non è una vera e propria dieta da seguire in senso stretto ma una serie di consigli per ridurre i valori di colesterolo nel sangue ed eliminare definitivamente il problema. Si tratta di seguire un regime alimentare sano, leggero e a basso indice glicemico per un tempo determinato che sarai tu a calcolare in base ai risultati.

La colazione è il momento della giornata in cui possiamo osare di più perché dobbiamo fare un carico di energie che ci supporti in tutta la giornata. Sarà il momento dedicato alla frutta fresca e secca. Potrai mangiarla assieme oppure opzionare come spuntino di metà mattina. Se non ami mangiare frutta prepara un frullato da consumare al volo. Bevi pure una tazza di caffè se sei abituato alla bevanda o prediligi delle tisane depuranti o una tazza di tè verde.

Per pranzo e per cena dovrai suddividere le portate seguendo questa percentuale: 20% carboidrati, 50 proteine, 30% grassi e micronutrienti. Come carboidrati scegli: una porzione di 80 grammi di pasta o una fetta di pane. Come proteine varia a mezzogiorno, cena e durante la settimana con un assortimento di carne, verdura, cereali e legumi. Non mancare mai di consumare come ultimo ingredienti della verdura fresca con un cucchiaio di olio extravergine di oliva.

Assumi un buon quantitativo di acqua che non deve essere mai inferiore ai 2 litri al giorno. Puoi suddividere l’apporto idrico in acqua, tisane e frullati così da proporzionare l’assunzione durante tutto l’arco della giornata. Evita di bere tanto la sera altrimenti sarai costretto a svegliarti più volte durante la notte per andare in bagno.

Fai sport, questo è un imperativo!

Devi svolgere l’attività fisica almeno 3 volte a settimana ma se pratichi un po’ di sport tutti i giorni sarebbe perfetto. In questo modo bruci ciò che hai mangiato in eccesso e il riposo sarà assicurato. Le passeggiate sono ideali soprattutto nelle stagioni più calde così cogli l’occasione per stare in compagnia di amici.

È importante, infatti, combattere il colesterolo alto non solo nel fisico ma anche nella mente. Uscire con gli amici e dedicarsi a qualche hobby ci aiuta a stemperare lo stress e saremo invogliati a mangiare meno. Con il movimento e la compagnia di amici migliora anche l’umore e il nostro riposo notturno. Stare in forma non significa solo restrizione ma anche imparare ad assecondare i nostri interessi e a volerci bene.