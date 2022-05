Quando si usa il termine glicemia si tende a far un po’ confusione, associando questa parola ad una condizione patologica, al diabete in particolare, come se fossero quasi dei sinonimi. Ovviamente, non è così, la glicemia non è una malattia, e non è neanche un nemico da abbattere a tutti i costi, così come non lo sono, ad esempio, il colesterolo o i trigliceridi.

Il problema potrebbe essere se si mostra nel momento in cui c’è uno squilibrio, ovvero valori troppo alti o troppo bassi. Il nostro organismo è una macchina perfetta, che prevede non solo la presenza di tutti i nutrienti e gli strumenti necessari per il suo funzionamento, ma anche dei meccanismi di sistemazione di loro stessi.

A quanto deve essere la glicemia la sera: la risposta dell’esperto

Il valore normale della glicemia a digiuno viene mantenuto tra 70 e 100mg/dl. Si parla dunque di iperglicemia quando vi è un innalzamento sostanziale del glucosio nel sangue che può portare a effetti negativi sul nostro stato di salute.

Se la glicemia specificata su prelievo ematico, a digiuno e in condizioni di tranquillità, si conferma maggiore di 126mg/dl in due diverse occasioni, allora è possibile fare diagnosi di Diabete mellito.

Il diabete mellito è una patologia cronica che si aggrava da complicanze, derivata da una ridotta produzione dell’insulina o invece ad un’inadeguata funzione di quest’ultima.

Gli indici di glicemia possono aumentare anche durante la notte. Per comprendere come aumenta la glicemia durante la notte senza mangiare nulla, bisogna capire da dove proviene il glucosio e dove va a finire quando dormiamo. Durante il giorno, i carboidrati che consumiamo sono tramutati in glucosio ed assorbiti nel flusso sanguigno.

Parte di questo glucosio è conservato nel fegato per un uso successivo. Di notte, mentre dormiamo, il fegato rilascia glucosio nel flusso sanguigno. Più in generale, la glicemia alta si verifica quando il corpo non è in grado di condurre in maniera efficace lo zucchero dal sangue alle cellule.

L’ISPAD (International Society for Child and Adolescent Diabetes) suggerisce come valori glicemici ideali, prima di coricarsi, quelli tra 80 e 140 mg/dl. Tale è il valore glicemico che si può verificare attuando un controllo almeno 2/3 ore dopo la cena.