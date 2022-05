I pavimenti in legno, essendo composti da un materiale naturale, hanno bisogno di molta più cura, rispetto agli altri. Ovviamente bisogna usare dei metodi ben precisi così da non rischiare di rovinarlo.

Dato che il legno è comunque sottoposto ad un processo di ossidazione a contatto con la luce, l’aria e il calore, è importante sapere come aiutarlo a mantenere le proprie caratteristiche.

Prima di pulire il pavimento in legno o comunemente chiamato parquet, è molto importante conoscere la tipologia su cui dobbiamo lavorare. Infatti esistono diversi tipi di parquet, ad esempio quelli verniciati, oliati o cerati e ovviamente, non tutti possono essere trattati con le stesse sostanze. Non bisogna usare prodotti aggressivi come alcool o candeggina, perché potrebbero impregnare il legno e rovinarlo lentamente.

Anche l’acqua va utilizzata con moderazione, dato che bagnare troppo il pavimento può portare l’acqua a penetrare nelle giunture e gonfiare le singole lastre, creando degli spiacevoli dislivelli e macerando il legno.

Dopo queste piccole accortezze, vediamo come pulirlo nel modo giusto.

Ecco il segreto per pulire i pavimenti in legno senza rovinarli!

Come abbiamo detto, il parquet è molto delicato e per pulirlo si devono usare dei prodotti non troppo aggressivi, per non rischiare di rovinarlo.

Innanzitutto per togliere la polvere bisogna passare un aspirapolvere dotato di apposite spazzole, oppure una scopa con panni elettrostatici.

Passiamo ora al lavaggio, in cui bisogna utilizzare la giusta quantità d’acqua.

Per aiutarci possiamo usare uno straccio o dei panni in microfibra che devono essere ben strizzati. All’acqua si possono aggiungere anche dei prodotti ecologici per la pulizia della casa. È importante fare arieggiare bene la stanza, in modo da far asciugare in fretta il parquet.

Per lavare il parquet, come già detto, non si devono usare prodotti abrasivi, acidi o corrosivi, anche se naturali andranno a danneggiare lo strato protettivo, esponendolo ancora di più all’ossidazione.

Se si vogliono usare dei rimedi naturali all’acqua si può aggiungere dell’aceto e qualche olio essenziale, così da disinfettare e lucidare il legno.

Per la lucidatura invece, si possono comprare dei prodotti specifici ad olio o si possono utilizzare dei metodi naturali come dei composti di olio, limone e oli essenziali, oppure cera d’api e birra. Per una buona lucidatura, basterà bagnare il panno in in microfibra con la soluzione scelta. Bisogna strizzarlo bene e poi passarlo sul pavimento seguendo il senso delle venature, così da non rovinare il legno.

Questo passaggio è fondamentale per eliminare i graffi e le fessurazioni che vengono prodotti con il calpestio quotidiano.