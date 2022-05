Le piante perenni sono erbacee in grado di vivere e prosperare per più di due anni, infatti possono fiorire e sfiorire per molto tempo.

Al contrario di quanto accade alle piante annuali e biennali, che con l’inverno tendono a disseccare, queste piante sopravvivono per almeno 3 anni.

Queste piante non sono dotate di fusti legnosi e l’apparato radicale è composto da bulbi e rizomi che riescono a trattenere le sostanze nutritive. Le parti aeree, in inverno, tengono a morire ma le radici continuano a vivere e questo permette alla pianta di fiorire di nuovo.

Sono generalmente piante molto profumate e spesso crescono anche fino ad 1 metro.

Alcune specie di piante perenni fioriscono già dal primo anno dalla messa a dimora, altre invece si devono prima adattare all’ambiente.

Il terreno dovrà essere composto da sabbia e terriccio di foglie, di modo da favorire il corretto drenaggio. Si dovrà anche aggiungere del concime organico maturo così da migliorare l’apporto di minerali e sostanze nutritive.

Ecco la lista delle piante perenni più belle di sempre

Tra le piante perenni più apprezzate troviamo la lantana camara, che appartiene al genere dicotiledone, della famiglia delle Verbenacee. I suoi fiori sono molto vivaci e colorati, hanno una forma tubulosa e raccolti in infiorescenze.



Si trovano di colori rossi, rosa, arancioni o bianchi. Le foglie si presentano dentate e verde scuro. Hanno bisogno di un clima mite e di un terreno ricco e fertile esposto alla luce del sole.

Anche l’elleboro è una pianta perenne, chiamata anche come rosa di Natale. Si presenta con foglie palmate e di colore verde, mentre i fiori sono molto simili a quelli della rosa canina.

Si possono trovare di vari colori come il bianco, porpora, rosa o crema. La fioritura avviene al termine dell’inverno. Hanno bisogno di umidità e devono essere messi all’ombra.

Anche la felce è una pianta molto diffusa e coltivata. La felce è una perenne che per crescere ha bisogno di ombra e di terreni umidi. Si può sviluppare in grandi cespugli fino a 1 metro di altezza.

Anche la lavanda è una pianta perenne molto coltivata. Si trova spesso in molti giardino o balconi. Può crescere anche fino a 50 cm di altezza. Produce spighe di fiori dall’intenso profumo che sbocciano da giugno ad agosto.