La vita ci mette costantemente di fronte a scelte e condizioni che a tratti riescono a far crollare emotivamente e fisicamente anche le personalità più “resistenti”. Lo stress rappresenta una condizione debilitante che ha iniziato ad essere riconosciuta solo in tempo relativamente recenti e può essere causata da un numero potenzialmente infinito di fattori. Tutto può stressarci, e anzi tutti abbiamo una sorta di “lato debole”. Ma alcune personalità risultano essere meno permeabili a questo fattore: in questo articolo prenderemo in esame gli uomini che “resistono meglio” allo stress in base al segno zodiacale. Quali sono?

Gli uomini che sopportano meglio lo stress? Scoprilo dal segno zodiacale

Ariete

Non è assolutamente il più resistente allo stress ma uno di quelli che riesce a reagire meglio. Questo perchè la filosofia dell’Ariete è riconducibile “l’attacco è la miglior difesa” e reagire prontamente fa parte della sua formazione caratteriale. Un Ariete non si abbatte con facilità, anzi.

Leone

Le preoccupazioni tendono a “scivolare addosso” a questo segno, anche perchè è particolarmente “sordo” a buona parte dei problemi che invece preoccupano gli altri. L’uomo Leone riesce ad estraniarsi con molta facilità e quindi non è assolutamente la “vittima” prediletta dello stress. Ecco perchè lo affronta con facilità.

Toro

“Barcollo ma non molo” è un po’ la sintesi della filosofia di vita del Toro, che riesce in tutti i casi a gestire al meglio il proprio personale corredo di emozioni. Toro rappresenta la forza e l’integrità e sono poche le cose che lo mandano in crisi.