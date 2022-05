Difficile stabilire con precisione assoluta cosa renda una persona più indifferente di un’altra: i fattori possono essere “ambientali”, ossia legati a specifici contesti, ma anche e sopratutto caratteriali/formativi, dettati anche dall’esperienza accumulata nel corso del tempo. Solitamente percepiti come distaccati, freddi o anche semplicemente “impermeabili” alla maggior parte degli stimoli emotivi, gli indifferenti possono essere tranquillamente “bollati” e definiti anche in maniera precisa dallo zodiaco. Anche se non si tratta di valori assoluti, ecco i segni definibili come indifferenti con più frequenza secondo lo zodiaco.

I segni più indifferenti dello zodiaco sono questi. Lo sapevi?

Vergine

Tende a guardare gli altri dall’alto in basso, e per questo è considerato mediamente altezzoso. Sa bene come gira il mondo e quanto è importante dare un’impressione di “indifferenza pura” quando serve. Però Vergine lo è in quasi tutti i contesti, e ciò non favorisce i rapporti umani. Non che sia un problema per loro.

Scorpione

Non troppo diversi i nati sotto questo segno, che al netto di una profonda sensibilità, evidente per chi li conosce bene, vivono una sorta di controsenso: molto sensibili nei confronti di persone e contesti specifici, appaiono indifferenti per tantissimi altri. Loro ne sono consapevoli, ma fondamentalmente, possono farci veramente poco, essendo dei selettivi di natura.

Capricorno

A tratti un po’ classista, o semplicemente puntiglioso, Capricorno è un profilo complicato da far empatizzare. Questo anche perchè a larghi tratti risulta difficile da capire a fondo, passa in maniera incredibilmente rapida da un atteggiamento distaccato ad uno più bisognoso di attenzioni.