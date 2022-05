Il contesto sociale nella sua interezza è costellato da giudizi continui, e sono proprio questi spesso a condizionarci in modo spesso così importante da non volerlo ammettere. Troppi giudizi condizionano l’autostima ma riescono anche a formare il nostro carattere in una sorta di doppia funzione che non sempre è facile da gestire. Questo anche “a causa” di determinate personalità, in ambito lavorativo, sociale e familiare che sembrano essere lì pronte a “puntare il dito” in un atto di giudizio continuo gli altri. Quali sono, secondo lo zodiaco i segni che giudicano con più frequenza il prossimo?

I segni zodiacali che giudicano di più gli altri. Li conosci?

Scorpione

Da una parte è un segno empatico e sensibile, dall’altra giudicano gli altri, pur avendo la consapevolezza e l’onestà (spesso, ma non sempre) di essere percepiti in modo non positivo per questo. Scorpione troppo spesso si erige a “giudice” anche quando questa figura non è richiesta.

Leone

E’ un segno egocentrico ed esprimere giudizi anche non richiesti rappresenta croce e delizia per i nati sotto questa costellazione così particolare. Leone ha “bisogno” di trovare il proprio spazio in tutti i contesti e non potrebbe farlo senza “puntare il dito”. Grazie ad una capacità dialogativa spiccata in molti casi riesce ad essere considerato “non antipatico” nei giudizi.

Ariete

Estremamente schietti e sinceri, Ariete non si fa problemi a spiegare cosa c’è che non va nella loro vita ma anche in quella degli altri. Spesso un po’ pettegolo e sopra le righe, utilizza il giudizio diffuso anche per forgiare una propria opinione su qualcuno.