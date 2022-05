Nessuno è completamente immune allo stress, ossia una diffusa sensazione di malessere psico fisico che è solitamente associato ad uno stile di vita o a una condizione particolarmente negativa, ma è inevitabile che alcune persone manifestino una tendenza di insofferenza maggiore nei confronti di questo fenomeno. C’è chi è in grado di “resistere” molto bene allo stress (pur restandone mai totalmente immune), e chi al contrario è particolarmente “allergico ” allo stress. Anche tra le donne non mancano personalità che manifestano in maniera più evidente una certa incapacità di limitare i livelli di stress. Secondo lo zodiaco si tratta di questi segni. Quali donne si stressano con più frequenza?

Le donne che si stressano più facilmente per lo zodiaco. Le conosci?

Cancro

Anche se riescono a mantenere una certa influenza emotiva di controllo sulla propria vita, le Cancro appaiono molto più stressate di quanto non siano. Questo perchè non è tra le loro prerogative “fingere” di essere stressate.

Vergine

A tratti nevrotiche, non fanno mistero di soffrire con particolare incidenza lo stress, anche quando questo è costituito da piccoli eventi fastidiosi. Non vuole essere teatrale ma inevitabilmente lo diventa rapidamente. E “sfoga” questa sensazione di stress anche sugli altri, aiutando quindi a “moltiplicare” questa sensazione.

Scorpione

Reagisce allo stress pur essendone a larghi tratti vittima: è una donna dal temperamento molto forte ma che non riesce a risultare completamente impermeabile alle avversità, stress incluso. E’ altresì sconsigliabile avere contatti stretti con una donna Scorpione quando è in crisi da stress: sarebbe deleterio per tutti, meglio lasciarla sola per un po’.