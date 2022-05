Oroscopo Paolo Fox domani, 29 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 29 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 29 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti puntare sulla prima parte della giornata, perché verso sera potrebbe crescere un certo nervosismo nei confronti di qualcuno. Stai alla larga da chi potrebbe farti irritare in partenza. Senti di essere molto più forte rispetto al passato e se incappi in persone decise a limitarti o a crearti dei ricatti morali, potresti perdere le staffe. Forse dovresti alleggerirti di qualche fardello inutile.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani continuerà un weekend che ti ha restituito un po’ di serenità in più, ti ha aiutato a superare qualche fastidio. Purtroppo non te la stai passando bene. In questo periodo senti di non essere riconosciuto nel lavoro oppure sei stanco di fare le stesse cose, fatto sta che non ti senti del tutto tranquillo. Dovresti provare a risolvere qualche perplessità in amore.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani pomeriggio potrai contare su Luna, Sole, Marte e Giove in buon aspetto. Ritroverai energia e una buona capacità di azione. Chi si è sentito affaticato nei giorni scorsi, potrà ritrovare più vitalità. Piccole o grandi vittorie possibili. Sta crescendo in te la voglia di vivere novità, anche in amore.

Oroscopo domani: Pesci

Domani mattina la domenica partirà con il piede giusto, poi verso sera l’umore potrebbe sciuparsi. Dovresti fare attenzione alla forma fisica, curare la dieta e non affaticarti troppo. Cerca di non tornare con la mente al passato, ma pensa piuttosto al tuo futuro perché potrebbe riservarti molte piacevoli soprese.