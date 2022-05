Il gossip non riguarda solo le personalità famose, ed anche se è solitamente associato alla superficialità, è bene ricordare che “voler ficcare il naso” e “sparlare” di altre persone rappresenta una delle numerose sfaccettature che da sempre rendono l’essere umano unico e così complesso. Anche se non a tutti piace questa definizione, i “pettegoli” nel mondo sono veramente tanti, anche se non a tutti piace ammetterlo. Lo zodiaco infatti definisce in modo abbastanza preciso e specifico quali sono i segni zodiacali notoriamente più pettegoli in senso generale.

Quali sono i segni zodiacali più pettegoli di tutti? Ecco la risposta

Cancro

Il loro senso del pettegolezzo non ha una vera e propria connotazione pratica. Per loro sparlare degli altri, non rappresenta niente di particolarmente grave anche perchè “serve” al carattere del Cancro, che ha una sorta di bisogno intrinseco nel voler commentare sempre e comunque. E’ una risorsa, più che un vezzo.

Gemelli

Tendono a farsi “gli affari degli altri” con grande naturalezza ma proprio perchè sono dei pettegoli conosciuti, non risultano così fastidiosi. Per loro è una sorta di passatempo ma anche un modo di fare conversazione, infatti in molti casi non utilizza in modo “negativo” il pettegolezzo per parlare male di qualcuno.

Ariete

Ariete tende ad utilizzare questa “arma” in modo a volte improprio anche se non se ne rende conto. Anche questo segno intravede una possibilità sopratutto ludica nel pettegolezzo. In alcuni casi tuttavia tende a non saper controllare le conseguenze di queste chiacchiere e ne deve “pagare le conseguenze”.