Una delle piante da fiori più diffuse in case e giardini, conosciuta fin dai tempi dei romani, è il ciclamino, che ci accompagna e ci rallegra anche nelle più grigie giornate invernali. I ciclamini preferiscono l’ombra e l’inverno e fioriscono da ottobre fino ad aprile-maggio.

In quest’ultimo periodo si vedrà la pianta appassire e seccare, ma ovviamente non deve essere buttata perché è una pianta perenne e se curata per bene vive per molti anni.

Nei mesi estivi questa pianta, si trova nel suo riposo vegetativo e deve essere curata nel modo giusto, affinché possa fiorire di nuovo nella stagione invernale successiva.

Svelato il segreto per conservare i ciclamini per farli rifiorire l’anno successivo

Come abbiamo detto questa pianta nei periodi estivi va in riposo vegetativo, ma deve sedere curata comunque per conservare al meglio i ciclamini e per farli rifiorire.

Il bulbo sottoterra è ancora vivo ed è ricco di sostanze nutritive per le nuove fioriture. Per mantenerlo in vita, però, deve essere mantenuto sottoterra e deve essere posizionata in un luogo ombroso, così da evitare i raggi solari diretti, che potrebbero stressare la pianta e quindi farla ammalare e non fiorire. In ogni caso, nonostante ci sia un clima molto caldo, caratteristico della stagione estiva, non si deve esagerare con le innaffiature perché, il bulbo è già ricco di sostanze nutritive e troppe innaffiature porterebbero la pianta a marcire.

Un’altra cosa su cui fare attenzione è il vaso. Dato che con il tempo l’apparato radicale della pianta tenderà a crescere e a fuoriuscire dai fori sottostanti il vaso, quest’ultimo dovrà essere cambiato. Bisognerà prendere un vaso di dimensioni più grandi, però non di molto, un massimo di 5-6cm più grande. Nel fondo del nuovo vaso si può mettere uno stato drenante fatto di 2-3cm di sassolini, ghiaia o argilla. Poi si estrae il ciclamino con tutto il pane radicale dal vecchio vaso e lo si poggia sullo strato drenante. Il terriccio con cui riempire il vaso deve essere universale. Il vaso deve essere riempito fino a 3-4 cm dall’apice per permettere una più adeguata innaffiatura.

Non ci resta ora che aspettare l’inizio dell’inverno per vedere i nostri ciclamini fioriti.