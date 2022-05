La Sterlina è la moneta ufficiale del Regno Unito. È tra le più antiche in assoluto ed è la quarta moneta più scambiata insieme all’euro, allo yen giapponese e al dollaro statunitense. Insieme formano cosiddetto “paniere” delle monete grazie a cui si calcola il valore dei diritti di prelievo del FMI.

L’euro è la nostra moneta e quella dei paesi della zona euro. Di 27 paesi membri dell’Unione europea solo 19, hanno come moneta l’euro.

Nell’ultimo anno, l’euro ha decisamente perso circa il 3% di valore contro la sterlina, quindi la sterlina è diventata meno economica da acquistare. Prima di fare un viaggio a Londra, bisogna innanzitutto capire quanto vale quanto cambio e dove è opportuno farlo. Il cambio può essere effettuato in Posta, Banca, aeroporto o negozi di souvenir.

E’ il momento di fare il cambio euro-sterlina: ecco perché

Oggi un euro vale 0,85 sterline, ciò significa che con un euro non riusciamo ad avere neanche una Sterlina intera. Mentre con una Sterlina possiamo avere 1.18 euro.

La perdita quindi è inevitabile, ma se si valuta con attenzione il momento e il luogo in cui effettuare il cambio, è possibile ridurla. La soluzione più facile, sarebbe quella di cambiare le monete prima della partenza, così da poterne subito usufruire. Bisogna però ricordarsi, che queste monete devono essere prenotate in anticipo, in quanto le banche devono ordinare la quantità di moneta richiesta.

La stessa cosa vale anche per la posta, la quale offre il servizio anche a prezzi maggiori e con delle tasse di cambio molto più alte.

Il cambio ovviamente si può fare anche nel Regno Unito. È sconsigliato però farlo in aeroporto o nelle stazioni, dato che i tassi di cambio sono solitamente più svantaggiosi e spesso vengono applicate commissioni maggiori. La soluzione migliore è quella di fare il cambio nei negozi di souvenir del centro, che applicano commissioni molto basse.