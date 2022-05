Ecco i segni zodiacali più appiccicosi di tutti! I primi 3 sono questi

Ogniuno esterna il proprio affetto e i propri sentimenti in modo molto diverso, solitamente in modo coerente alla propria personalità: chi è più espansivo e chi lo è meno, si tratta di qualcosa che risulta evidente nelle “prime battute”. Almeno una volta nella vita abbiamo conosciuto qualcuno che risulta optare naturalmente per l’approccio “appiccicoso”, sia fisicamente ma anche “moralmente”, attraverso messaggi continui, telefonate, o anche attraverso il contatto fisico. Per alcune personalità essere “appiccicosi” non è una scelta, ma uno stile di vita. Ecco quali sono, secondo lo zodiaco, i segni più appiccicosi di tutti!

Acquario

Un rapporto non è un rapporto se non lo si vive al massimo: è la filosofia dei nati sotto il segno dell’Acquario, che necessita di stare sempre vicino al proprio partner. E quando non è possibile, c’è il bombardamento di messaggi, che può effettivamente renderli molto appicciocosi.

Gemelli

Gemelli non sa letteralmente “Nascondere” le proprie emozioni, positive e negative che siano, e quando è nel mezzo di una relazione, indifferentemente dalla tipologia. E’ sempre preoccupato nel tenere la relazione viva e vegeta, e non trova altra soluzione che essere un appiccicoso di prima categoria.

Vergine

Anche l’apparentemente indifferente Vergine sa essere appiccicoso, solo che lo rende meno evidente agli occhi degli altri, rispetto ad altri profili. Sa bene come essere indiscreto, ma sostanzialmente a questo segno piace far sentire desiderato/a il/la partner. D’altro canto “Pretende” attenzioni simili anche dalla controparte e se ciò non avviene, Vergine tende a spazientirsi.