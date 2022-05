Chi è considerabile “rumoroso” viene talvolta considerato eccessivamente fastidioso ed “ingombrante” dal punto di vista della personalità. E’ infatti possibile vedersi appiccicata questa etichette sia se presentiamo la peculiarità piuttosto diffusa di parlare in modo troppo rumoroso ma anche se siamo particolarmente maldestri e poco eleganti nelle parole e nelle azioni concrete. Molti chiassoni lo sono in maniera praticamente inconsapevole, per altri invece c’è conoscenza di questo tratto ma solitamente viene associato ad una poca volontà/capacità di porvi rimedio. Ecco quali sono i segni più chiassosi di tutti.

Fai parte dei segni più chiassosi dello zodiaco? Scoprilo!

Toro

Non sopportano il silenzio anche durante le fasi di calma, e anche quando devono concentrarsi sono soliti stare ben poco fermi, oppure scelgono una tipologia di musica decisamente stressante per la maggior parte delle perosne. Riescono incredibilmente a rilassarsi anche in condizioni di rumore vero e proprio.

Sagittario

Non accetta il concetto di “calma” se applicato alla lettera. E’ un segno “ribelle”, che quindi quasi naturalmente è portato all’azione, al mettersi in discussione con costanza e questo porta inevitabilmente a “fare rumore”. Sia quando parla, ma anche e sopratutto quando deve esprimere concetti, tende a farlo in modo molto evidente e teatrale.

Leone

E’ un segno molto espansivo e si cura ben poco della “forma”. Alza la voce in continuazione anche se non sussiste alcun bisogno. Essendo un egocentrico “professionista” essere chiassono è una forma semi-impulsiva di farsi notare, sempre e comunque, ed indifferentemente dal contesto. Nel bene o nel male, “purchè se ne parli”.