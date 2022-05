La compassione è uno degli atti morali più nobili e puri della specie umana: la definizione comune è quella di una naturale sensazione empatica legata alle sofferenze altrui, che porta alla maggior parte degli esseri umani adoperarsi per provara quantomeno a migliorare questa condizione. Non tutti siamo compassionevoli nella stessa maniera, ma siamo sempre pronti a rispettare chi manifesta questa sensazione in modo più genuino possibile, magari adoperandosi anche se è contro gli interessi pratici. Lo zodiaco definisce in modo preciso i segni più compassionevoli. Li conosci?

I segni più compassionevoli dello zodiaco sono questi. Ci sei anche tu?

Pesci

Estremamente sensibili, i nati sotto il segno dei Pesci rappresentano l’empatia pura, quella disinteressata e quindi di “riflesso” sono conisiderati anche i profili più compassionevoli. Unito ad un atteggiamento altruisto e disinteressato, Pesci semplicemente trova moralmente inaccettabile l’indifferenza, ed al contrario “sta a sentire” ciò che dice la propria indole compassionevole.

Toro

Segno molto impulsivo ma anche molto “Umano”: sa perfettamente che nel mondo tantissime cose non vanno ma ciò non ha “indurito” la loro indole, che resta assolutamente degna di rispetto in quanto a compassione. Anche se fa “il duro”, è solito adoperarsi in modo concreto per rendere il mondo leggermente migliore, almeno nelle intenzioni.

Cancro

Altro segno sensibile, così tanto che prova un fastidio quasi “fisico” nelle condizioni di malessere diffuso. Se qualcuno sta male, lui percepisce al volo questa sensazione e pur non “volendolo”, ne è condizionato. Si tratta di un segno che considera normale, anzi naturale fare beneficienza, ad esempio.