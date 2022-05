La capacità di relazionarsi nel modo adatto al contesto rappresenta sicuramente il nostro personale biglietto da visita, sopratutto quando ci troviamo in un contesto a noi non faimiliare. Una personalità matura è quella che, nella maggior parte dei casi riesce a non apparire eccessivamente fastidiosa anche quando in difficoltà. Il discorso non sembra applicarsi per gli individui più scontrosi, ossia chi manifesta in maniera estremamente emotiva e infastidita il proprio carattere. A volte appaiono maleducati a volte semplicemente fuori luogo: ecco i segni scontrosi dello zodiaco.

I segni più scontrosi dello zodiaco sono questi. C’è anche il tuo?

Vergine

Tende ad edulcorare sempre i propri pensieri che nella maggior parte dei casi sono piuttosto diretti e “forti”, ma molto spesso Vergine semplicemente non ce la fa: deve essere scortese quasi per “contratto” , pur non volendolo. Anche i paletti che si impone non sono solitamente sufficienti per tenere a bada il suo temperamento.

Ariete

Anche Ariete è una personalità “senza filtri” ma le reazioni sono molto meno ponderate rispetto a quelle dei Vergine. In sostanza è un segno volitivo ma sono per l’appunto le reazioni a palesare una certa dose di scortesia. Ariete ne è consapevole e pur non riuscendo a limare questo aspetto, va comunque compreso.

Sagittario

Il più “selvatico” ed difficile da gestire, Sagittario è considerato l’anticonformista per eccellenza. Agisce sempre di testa sua, e per questo ha difficoltà ad adattarsi in molte convenzioni sociali globlamente consideratee normali. Ecco perchè spesso appare brusco ai limiti dello scontroso. Un po’ “orsi”, ma dal cuore grande.