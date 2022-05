Migliori ristoranti romantici a Roma: ecco quali scegliere

Scegliere uno dei migliori ristoranti romantici a Roma non è difficile se hai una lista a disposizione. Per questo ho pensato di realizzare la classifica dei locali più amati dai clienti nella magica città capitale d’Italia. Potrai così portare la tua dolce metà in un ambiente in cui ogni dettaglio è curato alla perfezione.

I migliori ristoranti romantici a Roma: i primi tre della classifica

Il Boa Sorte si trova vicino al Pantheon è offre piatti della cucina brasiliana, asiatica, sudamericana e giapponese. In pratica, entrare in questo ambiente significa fare il giro del mondo grazie alle pietanze. Si tratta di un ristorante unico nel genere perché abbina le cucine tradizionali di quasi tutto il globo.

La scelta è perfetta per quelle dolci metà che amano viaggiare e non si spaventano ad assaporare gusti nuovi e particolari. Ma si può anche decidere di consumare un semplice sushi che oramai convince tutti i palati così da andare sul sicuro. L’ambiente è simpatico e frizzantino proprio come ci si aspetta da un locale che permette di fare il giro del mondo.

Di tutt’altra valenza è il ristorante Almatò che vanta una stella Michelin. Stiamo parlando dunque di un locale di classe ma allo stesso tempo capace di presentarsi in modo sobrio. La cucina è improntata sulla migliore selezione di pesce e una scelta di vini appropriata. Cenare qui significa festeggiare una ricorrenza importante e sbalorditiva.

Ma potrebbe anche rappresentare un momento di familiarità dato che il leit motiv del locale è il rispetto della tradizione che affonda le radici nei più teneri ricordi d’infanzia. Con l’esposizione dei piatti si rimembrano i momenti legati al passato ma pur sempre vividi nella nostra memoria. Una coccola e una tenerezza inequivocabile.

Ad hoc è un ristorante che prevede una tipica cucina mediterranea e una carta dei vini invidiabile. Non ci si aggira per le tavole del mondo ma si attraversano le regioni italiane. Assaggiando cibi e degustando un bicchiere di vino che incorpora i sapori di un territorio selezionato. Questo è ciò che promette il ristorante.

Un luogo i cui interni presentano delle luci soffuse e degli spazi riservati per poter parlare e discorrere dei propri pensieri. L’arredamento, provvisto di evocative tovaglie rosse, ricorda il colore dell’amore, così come i piatti che sottintendono una forte passione. E, infine, il vino emblema di Bacco capace di sciogliere le tensioni e rallegrare gli animi.

Come scegliere un ristorante romantico

Per esaudire ogni desiderio della tua dolce metà dovrai trovare un locale che non sia troppo rumoroso e che permetta di poter parlare liberamente. Le luci e l’arredamento non dovranno essere chiassosi ma amalgamarsi al contesto. Non ci dovranno essere elementi di distrazione perché l’attenzione dovrà essere guidata dagli occhi del partner.

Il massimo per completare l’atmosfera sono le classiche candele accese. Da sempre richiamano un senso di condivisione e tenerezza, più come immagine fissa che per il significato in sé. Quindi se trovi un tavolo in cui splendono le candele fa che lo possa fare altrettanto il partner.