Oroscopo Paolo Fox domani, 30 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 30 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 30 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la tua settimana partirà piuttosto sottotono. Purtroppo avrai a che fare con Luna e Sole in opposizione: possibili discussioni, scontri con qualcuno. Cerca di stare alla larga dalle polemiche. Possibile calo fisico. Per fortuna la settimana si concluderà con una splendida Luna nel segno dell’amico Leone. Per questi giorni, però, cera di non prendere le cose di petto, con troppa irruenza.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarà indispensabile non farsi prendere dai momenti di insofferenza, da gesti impulsivi e voler mandare tutto all’aria nel lavoro. Anche se qualcosa non sta funzionando e non ti senti del tutto appagato, cerca di avere pazienza. Giove in dissonanza ti costringe a usare una certa cautela. Per fortuna in amore è possibile recuperare gradualmente, grazie al nuovo transito di Venere.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e dopo domani avrai una magnifica Luna dalla tua parte. In questo momento sei sostenuto da stelle molto importanti. Dovresti sfruttare questa settimana per guardare i tuoi orizzonti nuovi che si preannunciano interessanti. E nelle settimane successive le cose andranno perfino meglio. In amore ti aspettano grandi novità.

Oroscopo domani: Pesci

Domani sarà una giornata piuttosto nervosa e confusa. La Luna in dissonanza potrebbe causarti qualche momento di tensione. Cerca di mantenere la calma e non farti prendere dalla voglia di mettere in discussione alcune cose nel lavoro, tieni a bada la tua agitazione. Priva a lasciarti scivolare le cose addosso nelle prossime 48 ore e di non avere fretta nel risolvere le situazioni difficili.