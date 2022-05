Tutti dobbiamo socializzare, che ci “piaccia” o meno. Ma è inevitabile che non tutti abbiamo il medesimo approccio e la stessa volontà, ne la stessa capacità nel farlo. I segni più espansivi non sono necessariamente i più abili nel farlo eppure solitamente è questa l’impressione che sviluppano negli altri. Una personalità espansiva può esserlo per varie motivazioni, anche per mascherare una sorta di disagio o timidezza. Insomma non tutti gli espansivi sono uguali, ecco perchè provare a definirli attraverso lo zodiaco non è una cattiva idea. Ecco i segni che maggiormente palesano il proprio “fare espansivo”.

Quali sono i segni più espansivi dello zodiaco? Ecco la risposta

Leone

Anche se non vanno daccordo con tutti (sarebbe impossibile), Leone riesce ad adattarsi ai più disparati contesti sociali. Questo perchè è naturalmente portato a trovare sempre qualche argomento di discussione per “rompere in ghiaccio”. Sono gli “animali” della festa anche se si trovano a loro agio anche nei contesti tranquilli.

Gemelli

Estroversi anche loro, ma in maniera apparentemente più incontrollata, ma forse più naturale. Gemelli è un espansivo al 100 % genuino e per questo motivo tende a far incuriosire chi non lo conosce, ma al contempo a volte appare un po’ fuori luogo.

Ariete

Apparentemente meno espansivo, Ariete in realtà ha una sorta di “bisogno concreto” di trovarsi a suo agio nei contesti sociali, spesso quelli più affollati. Serve per mitigare la voglia di comunicare e mettersi alla prova, ma anche semplicemente per fare nuove conoscenze. Ariete a volte appare un po’ “poco naturale” ma è sempre ben intenzionato.