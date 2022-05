Uno studio rivela i migliori gelati preconfezionati per non stare male

I migliori gelati preconfezionati esistono e si trovano riassunti all’interno di una classifica stilata da Altroconsumo. Il sito si occupa di raccogliere le problematiche degli utenti riguardo i servizi e i prodotti in vendita. Occasionalmente controlla la qualità dei prodotti così da avvisare i cittadini su eventuali problemi legati alla salute.

Molto spesso i gelati preconfezionati vengono tacciati di possedere troppi conservanti dannosi per la salute ma una recente ricerca ha smentito tali illazioni. A quanto pare, infatti, nei gelati confezionati la quantità di conservanti è pressoché assente visto che il congelatore funge già di per sé da conservante naturale.

Sono ottimi per grandi e per bambini perché donano una sensazione di conforto e di vicinanza. È stato rilevato poi che il loro sapore dolce e avvolgente fa ritornare bambini e riporta in vita ricordi assopiti e dimenticati. Quindi è un pasto ideale per i più anziani perché si mangia a piccoli morsi favorendo di fatto la deglutizione.

Essendo un prodotto a base di latte e di zucchero non è consigliato consumarlo in dose esagerate. Bisogna dunque limitare il consumo a un massimo di 3 volte a settimana. Ma chi ha problemi di diabete, glicemia alta o colesterolo alto può concederselo solo una volta a settimana. Va evitato nei casi di intolleranza al lattosio.

I diversi tipi di gelato confezionato

Ogni persona ha il suo gelato preferito. Esistono i gelati in cono, in coppa, lo stecco e i ghiaccioli. Ognuno di questo ha una quantità di zuccheri differenti e degli aromi del tutto particolari. Sono presenti la variante alla frutta o quelle con cioccolato, vaniglia, creme, ecc. Possono essere in formato normale o mini e di solito nella scatola sono presenti da 3 a un massimo di 6 articoli.

I migliori gelati preconfezionati

Come abbiamo detto è stato il sito Altroconsumo a stilare la classifica dopo aver analizzato ben 150 tipi di gelato diverso. Tra questi sono stati scelti i gelati in varie forme, dimensioni e gusti così da avere una visione d’insieme ben definita. I parametri considerati sono quelli della minore concentrazione di sostanze diciamo non troppo salutari.

Il vincitore è risultato essere il ghiacciolo Dadaumpa Vintage Sammontana nel gusto anice. Su 57 punti che determinava la qualità nutrizionale un altro gelato sempre della Sammontana ne ha raggiunto 56. Un traguardo davvero encomiabile. Si tratta di un altro tipo di ghiacciolo Sammontana Dadaumpa Vintage questa volta al gusto di cedro e granatina. Al terzo posto compare con 55 punti il ghiacciolo firmato Conad al gusto limone e amarena.

Per quanto riguarda i coni si sono classificati in ottima posizione i mini coni alla panna di Conad e il mini stecco di panna di Conad. Seguono a ruota il mini biscotto di Coop e il cono panna e cioccolato ancora di Coop. Gli altri gelati si classificano più o meno nello stesso podio a differenza di questi che si contraddistinguono per una maggiore qualità.

Ma se tra questi gusti non c’è il gelato preconfezionato che amiamo non dobbiamo scoraggiarci. Possiamo continuare a mangiare il nostro preferito in barba alle classifiche.