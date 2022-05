Le piante da appartamento, oltre a decorare l’ambiente, sono utili per trattenere e a purificare l’aria. Ovviamente però, non tutte sono andate a stare in casa, dato che alcune per crescere devono stare a contatto con la luce del sole. Vediamo quindi quali sono le piante più adatte e diffuse per la casa.

Ecco la lista delle migliori piante che possono stare solo al chiuso

Tra le piante d’appartamento sicuramente troviamo la Felce di Boston, che è molto facile da curare. Ha bisogno di un buon grado di umidità, ma non deve essere esposta alla luce diretta del sole e si deve annaffiate spesso. Cresce molto velocemente e resiste ad una temperatura fino a 7°, ma la temperatura ideale è tra 15°-20°. La pianta, come detto deve essere annaffiata regolarmente, anche in inverno, com acqua non calcarea. Si devono sempre rimuovere le foglie morte secche.

Un’altra pianta molto diffusa è l’Areca. Si presenta come una piccola palma che può raggiungere i 2 m di altezza, ha foglie sottili e lanceolate e sono di colore verde brillante. Ha bisogno di una temperatura minima di 10°. Questa pianta è utile anche per rimuovere lo xilene esalato dalle vernici e la formaldeide dai materiali da costruzione. Questa pianta però, è tossica per gli animali, soprattutto per i gatti.

Per crescere, ha bisogno di una miscela di terra, compost e sabbia e deve essere un terreno drenante, quindi si può aggiungere uno strato di palline di argilla. Deve essere posizionata in un luogo con molta luce. In inverno, non deve essere innaffiata, mentre in estate ha bisogno di essere bagnata 1-2 volte a settimana.

Anche il fiore di cera è molto diffusa. È una pianta perenne, che può raggiungere anche i 70 cm di altezza ed ha bisogno di una temperatura di almeno 7-13°.

Si presenta con dei fiori bianchi, a forma di stessa, che al loro interno hanno un’altra piccola infiorescenza di un altro colore differente, come fucsia, giallo pallido, rosso o rosa. Questi fiori sono riuniti in ombrelli e hanno una consistenza ‘cerosa’. È una pianta rampicante, quindi deve essere posizionata vicino a qualcosa a cui si può attaccare.

Ha bisogno di un mix di torba, sabbia, corteccia, compost di foglie e carbone di legna. Ha bisogno di sole diretto ( ma non in estate) e deve stare ad una temperatura tra i 19 e i 24°. Deve essere bagnata molto, durante l’estate ma bisogna evitare i ristagni idrici. Non ha bisogno di essere potata, perché i boccioli, si formano sugli steli vecchi.