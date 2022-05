Il lavoro rappresenta uno step fondamentale che nella stragrande maggioranza dei casi si traduce in un periodo temporalee piuttosto lungo. Anche per questo motivo intrattenere dei rapporti umani anche sul posto di lavoro è spesso fondamentale, ed in primis risulta quantomeno indispensabile manifestare la propria disponibilità a cooperaree, o perlomeno, a dimostrarsi colleghi decenti. Alcune personalità tuttavia per diverse motivazioni, non riescono assolutamente in questo intento: quali sono, secondo lo zodiaco, i peggiori colleghi dello zodiaco, coloro che non sono graditi da nessuno (o quasi)?

I peggiori colleghi al lavoro secondo lo zodiaco. Conosci questi segni?

Cancro

Non è un segno che lavora male in senso stretto ma tende a rendere l’ambiente professionale difficile perchè, anche senza alcuna intenzionalità, fa vivere ai colleghi una serie di piccole e grandi manie. Tic, abitudini fastdiose e tutto un corredo di gesti e parole che fanno parte di un corredo fastidioso. Riesce solo a limitarne l’incedere.

Gemelli

Ha una soglia dell’attenzione estremamente labile, e questo si ripercuote sulla loro produttività: Gemelli è un pigro quasi esclusivamente sul lavoro, e ciò che è peggio, questa tendenza riesce ad influenzare anche l’ambiente dove vive, rendendo di fatto il contesto poco efficiente. Ecco perchè non sono visti di buon occhio dai datori di lavoro.

Leone

Un altro segno che non ama lavorare, ma che almeno prova a fare il “minimo indispensabile”. Ciò che lo rende degno di menzione è l’attitudine a fare comunella con altre personalità simili. La più grande problematica lavorativa è inerente alla chiacchiera: Leone parla sempre e sul lavoro non è da meno.