Difficile definire con precisione cosa rende le persone complessate, una forma di insicurezza che si tramuta in alcuni casi in un disturbo vero e proprio che condiziona la nostra vita. Problemi, insicurezza, timori e inquietudine sono solo alcuni dei “sintomi” tipici del complessato, condizione che in maniera più o meno netta influenza la vita di (quasi) tutti noi. Anche il mondo femminile non ne è esente, anzi in alcuni casi le donne più complessate sono quelle più difficili da “trattare” e comprendere. Quali sono, secondo lo zodiaco, queste personalità?

Le donne più complessate dello zodiaco! Le conosci?

Pesci

La Pesci fa arrabbiare perchè è una donna dalla personalità dirompente, vivace e molto sensibile ma da spesso l’idea di essere inutilmente complessata, visto che si fa facilmente condizionare da contesti che non la appartengono. Dovrebbe seguire la propria strada ed invece crolla nel pessimismoo ingiustificato. Necessita di una compagnia in grado di farla emergere.

Vergine

Personalità forte e cervellotica, anche Vergine tende verso il pessimismo, stavolta teoricamente più “logico”, rispetto a quello umorale della Pesci. Molto più controllata, è costantemente alla ricerca quasi spasmodica dell’avversità di turno, come se così volesse anticipare gli ostacoli. Eventualità che solitamente si palesa non così spesso, ma intanto Vergine soffre.

Gemelli

E’ “spaventata” dai contesti sociali, non ama gli ambienti dove si sente giudicata e per questo spesso non fa che chiedersi se si trova al posto giusto, anche se magari conosce il contesto. E’ l’esperta nel creare problemi fondamentalmente inutili. Solo quando è molto serena riesce a comprenderlo.