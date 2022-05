In questi giorni si sta parlando molto del POS, cioè un dispositivo in grado di far pagare a tutte le persone con monete elettroniche mediante carte di credito, carte prepagate o carte di debito. Questo dispositivo ormai si trovano in tutti i negozi, dato che molte persone, hanno già abbandonato i contatti per usufruire solo delle monete elettroniche.

Inoltre, esistono alcuni bonus per incentivare questo pagamento e del resto, dal 30 giugno, il dispositivo sarà obbligatorio per chiunque abbia a che fare con il pubblico. Questo, anche per combattere l’inflazione. Chi non lo possiede, oltre a perdere la vendita, può rischiare una multa o delle sanzioni. Chi invece, possiede il POS, ma rifiuta il pagamento può rischiare una molta ancora più salata. Ovviamente però, per multare questi evasori fiscali, bisogna denunciare la cosa.



POS, fai sempre attenzione quando paghi: ecco il motivo

Come abbiamo detto, ormai questi POS, sono disponibili ovunque e ne esistono di diversi tipi, che possono servire in base alla propria attività. Il più diffuso sono quelli contactless, cioè dei piccoli dispositivi, senza filo, che permettono di fare le stesse operazioni di quelli normali.

Questo POS, consente di effettuare il pagamento senza contatto, cioè senza inserire la carta di credito nel dispositivo. Per avviare l’operazione basterà sfiorare il POS.

Ovviamente, quando si fanno questi tipi di operazione, si deve fare molta attenzione. Quando il commerciante scrive l’importo sul terminal, bisogna vedere se l’importo scritto è giusto, sennò si rischia di pagare più del dovuto. Quando si avvia l’operazione, non si può tornare più indietro e quindi bisogna evitarlo.

A volte può capitare che ci siano degli errori con il POS e la transazione non va a buon fine. In questo caso, bisogna comunque conservare lo scontrino, così nel caso ci fossero problemi, si può avere una prova e riavere i propri soldi.