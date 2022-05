Come sappiamo la frutta è molto importante nel fabbisogno giornaliero del nostro organismo. Difatti con le vitamine che procura insieme ai sali minerali e alle fibre sotto forma di cellulosa, benefica per la funzione della peristalsi intestinale, si rivela come fondamentale e eccellente per l’Organismo umano: scarse sono le proteine, buono è l’apporto dei carboidrati, assenti risultano invece i lipidi.

Il ruolo dell’eccezione è reclamato dai frutti detti oleosi, dalle castagne, dalla frutta secca e da alcuni altri frutti come avocado e cocco che includono grandi quantità di proteine e lipidi in apprezzabili quantità e, non ultimi, i glicidi.

Se non puoi mangiare la frutta, puoi scegliere questi alimenti salutari

Se però si cercano alimenti che possano alternarsi con la frutta, ecco alcuni esempi: lo yogurt. Appartenente al II gruppo basilare degli alimenti, lo yogurt si distingue per un apporto calorico medio-basso, per l’apporto di proteine ad alto valore biologico e per la presenza non secondaria di vitamina B2.

Lo yogurt è un prodotto alimentare frutto della fermentazione del latte svolta da alcuni batteri. Essendo derivato del latte, lo yogurt è un latticino; fra i latticini, è forse l’alimento che più somiglia al latte di partenza.

Un altro alimento che può sostituire la frutta è il miele.

ll miele naturale è prodotto dalle secrezioni dei fiori e dalle escrezioni di alcuni insetti. Viene poi conservato nelle cellette dei favi, gli alveari, o delle arnie a seconda che le api si trovino allo stato brado o in apicoltura.

ll miele è un prodotto di principio animale enormemente calorico. Con le sue 300 kcal per 100 g di prodotto, non è un alimento da svalutare per quel che concerne l’aspetto energetico.

In presenza del suo potere edulcorante, molti preferiscono usare il miele rispetto allo zucchero granulato da tavola per addolcire ricette e bevande. Ma non solo a livello di sapore, questa scelta può rivelarsi “favorevole” solo tenendo la stessa porzione, poiché il miele contiene 33 % di calorie in meno rispetto al saccarosio ed al fruttosio in forma granulare.

Difatti avendo un potere dolcificante comunemente inferiore, quasi tutti ne consumano quantità superiori di quello che dovrebbero annullando consecutivamente il significato della sostituzione.