La stanchezza o spossatezza, la identifichiamo come una carenza di forze, a una diminuzione di energia che può mostrarsi in modo episodico o duraturo nel tempo.

Nel periodo dell’estate può accadere di sentirsi spossati a causa del caldo e dell’afa, che possono portare letteralmente in riserva di energia e impedendoci di fatto di poter praticare anche la più stupida attività fisica.

Infatti quando le temperature si innalzano è necessario un livello di energie superiore per conservare costante la temperatura corporea; andando avanti però questo più grande dispendio energetico si fa sentire e rischia di far andare in riserva anche le vitamine implicate proprio nella produzione di energia.

Stando attenti all’alimentazione, migliorando il riposo, rimuovendo alcuni vizi e in generale ponendo il proprio benessere come obiettivo principale, è possibile porsi in condizione di togliere la sensazione di stanchezza e ogni seccante sintomo collegato, riacquistando l’energia di sempre.

Stanchezza e mal di testa? Attenzione, possibili sintomi di questa patologia

La spossatezza può anche essere provocata da anemia. La carenza di ferro è una delle cause più comuni di debolezza. L’anemia può colpire sia gli uomini sia le donne, in particolare quelle in post menopausa, in gravidanza o nei giorni delle mestruazioni.

Si rivela con una sensazione di pesantezza muscolare e di affaticamento istantaneo, anche nel compiere le più semplici azioni. Un’altra causa può essere l’ipotiroidismo. Una anomalia della tiroide causa bassi livelli di tiroxina nell’organismo con derivata stanchezza.

Può anche possibile che si verifichi un aumento di peso e si percepiscano dolori muscolari. L’ipotiroidismo percuote in maggior parte le donne, soprattutto con l’aumentare dell’età. Anche il diabete porta spossatezza.

Difatti la stanchezza è uno dei sintomi peculiari del diabete, una patologia persistente dovuta a un eccesso di zucchero nel sangue. Altri sintomi possono essere: aumentata frequenza ad andare in bagno, sete e perdita di peso.

Va citata anche un’altra causa di spossatezza come la depressione. Una condizione depressiva può difatti influire anche sullo stato di salute, con una mancanza di energie e una tendenza a stancarsi presto. La depressione può ripercuotersi anche sulla qualità e sulla quantità di sonno, con consequenziale stanchezza durante il giorno.

Infine parliamo dell’ansia. Essere ansiosi in alcune distinte situazioni può essere normale, alcune persone però esperimentano uno stato di ansia continuo e incontrollato, tale da influire sulla vita giornaliera. È il disturbo d’ansia generalizzato, che si caratterizza anche per una condizione di debolezza.