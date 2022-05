Svelati i trucchi che nessuno sa per mantenere meravigliose le piante in estate

Mantenere meravigliose le piante in estate è particolarmente difficile perché richiedono un grande contributo di acqua giornaliero. Se vogliamo che non appassiscano e non si ammalino però non abbiamo scelta e dobbiamo procedere all’annaffiatura quotidiana. Soprattutto nei periodi di maggiore siccità e quando tira un forte vento di scirocco o di tramontana.

L’acqua è il nutrimento essenziale delle piante come noi ci nutriamo con il cibo. Pertanto se vogliamo che le nostre piante in estate sopravvivano la prima azione da fare è quella di mantenere il terreno sempre ben idratato. Almeno per quelle specie che hanno necessità di essere drenate costantemente. Tutt’altro discorso riguarda piante che vivono nei climi aridi come le piante grasse, per esempio.

Ma ci sono altri accorgimenti che dobbiamo adottare se vogliamo che le piante sviluppino la loro fioritura e ci offrano i loro doni. Per cui allestiamo una piccola lista in cui terremo sott’occhio tutti i vari consigli dati dagli esperti, i quali riescono ad avere dei giardini invidiabili. Potremo così avere la possibilità anche noi di mantenere meravigliose le piante in estate.

Raccolta di trucchi per mantenere meravigliose le piante in estate

Apriamo il primo importante capitolo della nostra lista considerando le piante infestanti. Sto parlando delle erbacce che invadono i nostri orti e crescono in modo smisurato nel nostro giardino. Il caldo e l’umidità degli acquazzoni improvvisi fanno crescere le erbacce andando quasi a sotterrare le nostre pianticine.

Pertanto, dobbiamo estirpare le erbacce e tagliare sistematicamente il prato. Ciò si rende necessario non sono per una mera questione estetica ma anche per contrastare una possibile invasione di parassiti e insetti. Questi nemici potrebbero approfittare proprio dell’erba alta per attaccare le nostre piante. I parassiti si moltiplicano con l’accoppiata umidità e calore per cui dobbiamo fare molta attenzione.

Possiamo utilizzare dei prodotti specifici per ridurre il problema oppure adoperarci di metodi naturali per sconfiggere insetti e parassiti. Se utilizziamo prodotti naturali aiuteremo l’ecosistema ad aiutarci e a far sì che si presentino altri insetti che mangino e ci liberino di quelli infestanti e deleteri. Come per esempio le lucertole che dopo aver preso la loro dose quotidiana di sole si cibano di tutti quegli insetti che si annidano nella nostra verdura. I parassiti si sconfiggono in modo naturale con l’uso di concime organico e con la regolare potatura. Solo eliminando le parti malate potremmo assicurare il benessere alla nostra pianta.

Come velocizzare le operazioni di cura delle piante in estate

In estate avremmo voglia di uscire e di fare delle scampagnate non di trascorrere le intere giornate appresso al giardino e all’orto. Come possiamo fare? Potremmo adottare dei sistemi di irrigazione preordinati in modo che si attivino a una certa ora della notte o di prima mattina così da evitarci le levatacce. Mentre estirpare l’erba, tagliare i prati o potare le piante potrebbe diventare un “affare di famiglia” così da ridurre i tempi di manutenzione e di lavoro. E avremo decisamente più tempo libero da spendere insieme per goderci la bella stagione nei weekend.