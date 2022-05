Fin dalla giovanissima età comprendiamo alcune cose piuttosto frustranti ma anche più istruttive legate alla socialità: ad esempio, che esistono persone che è realmente difficile da comprendere e sopratutto con le quali risulta impossibile o quasi andare daccordo. Gli “antipatici” esistono e sono sempre esistiti, anche se tutto viene condizionato dalla nostra percezione: una persona antipatica può essere addirittura simpatica per qualcun altro, sebbene esistono dei tratti comuni come i seguenti, che rendono alcuni caratteri, legati a segni specifici, indubbiamente considerabili mediamente antipatici. Quali sono?

Attenzione ai segni più antipatici dello zodiaco. C’è il tuo?

Gemelli

Inconsapevolmente fastidiosi sopratutto perchè incoerenti. La personalità del Gemelli è definita doppia sopratutto perchè sostanzialmente a tratti sembra di parlare con due persone distinte, anche quasi opposte. A volte questo tratto sembra palesarsi in corrispondenza di situazioni di comodo. Ecco perchè un antipatico quasi inconsapevole, ma lo è, eccome.

Ariete

Decisamente più consapevoli della loro indole spigolosa, polemica, e inevitabilmente fastidiosa: Ariete non si considera responsabile della percezione che hanno gli altri nei confronti della propria persona, in sostanza “se ne frega” se piace poco. Per principio, raramente ammette i propri errori e pur non essendo un “cattivo”, a volte sembra farlo apposta nel dare questa impressione.

Bilancia

Strano trovarli in lista? Non dovrebbe: Bilancia tende a “gettare il sasso e nascondere la mano” con molta frequenza, palesando anche una certa tendenza a voler apparire sempre come perfettamente responsabili e maturi, quando in realtà non è sempre così. Viene considerato antipatico anche perchè è solito non prendere posizioni nette.