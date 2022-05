Cosa vuol dire quando il gatto ti guarda negli occhi? Ecco la verità

Lo sguardo è una delle caratteristiche più affascinanti e interessanti dei gatti, non solo per le dimensioni dei loro occhi che possono essere di tantissime tonalità, ma soprattutto per ciò che esprimono e cercano di comunicarci. Ma ci siamo mai chiesti perché il nostro gatto certe volte ci fissa per minuti interi? Proviamo qui a dare qualche spiegazione!

Lo sguardo e il linguaggio del corpo

Con i loro occhi grandi e accesi, lo sguardo del nostro felino è sempre stato un qualcosa che ci ha sempre incuriosito e intrigato; oltre ad osservare attentamente ciò che succede intorno a loro, attirano l’attenzione delle persone che hanno intorno. Se conosci il tuo gatto e osservi spesso come si comporta per capire le sue azioni e reazioni, non puoi non saper capire i suoi sguardi. Con gli occhi, infatti, un gatto ti fa capire se è triste, annoiato, a suo agio, spaventato, felice incuriosito. Ma contrariamente a ciò che si è sempre pensato, il loro linguaggio del corpo è sempre molto chiaro ed è giusto saperlo interpretare, come ad esempio: se ha il pelo ritto, è molto infastidito e potrebbe essere pronto ad aggredire; se ha la coda e le orecchie sollevate vuol dire che sta bene con te.

Cosa significa quando mi fissa?

Se un gatto sente che c’è una minaccia o un pericolo (per se stesso o per entrambi), in generale tende a reagire in due modi: stendendosi su un fianco e iniziando a leccarsi per far capire al nemico che non sta cercando alcun tipo di conflitto oppure si preparerà all’attacco fissando intensamente il potenziale aggressore, soffiando e ringhiando. Sono suoni completamente diversi a quelli che emette quando miagola dolcemente per chiederti cibo o coccole, più acuti e a tratti aggressivi. Se si comporta così, è il caso di uscire dal suo campo visivo, oppure guardandolo sbattendo le ciglia e muovendo la testa da una parte all’altra: con questo gesto capirà che non hai intenzione di fargli del male.

Mi guarda dormire

Com’è risaputo, i nostri felini sono degli animali molto curiosi e qualsiasi cosa attira la loro attenzione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, lui sarà sempre pronto ad osservarti e a stare fisicamente con te. Capita molto spesso di addormentarsi con il nostro gatto affianco, lui, quando sta per addormentarsi accanto a te, probabilmente ti fisserà con uno sguardo assonnato sbattendo piano piano le palpebre: significa che si sta rilassando e non vede l’ora di dormire con te. Si tratta di un gesto comune che i gatti fanno quando li coccoli oppure quando sono loro che cercano di coccolare.