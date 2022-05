Il contesto, sopratutto quello “urbano” attuale tende sviluppare tutta una serie di tendenze emotive decisamente negative che seppur tendenzialmente “affrontabili” in molti casi, rappresentano un vero e proprio scoglio che può portare ad una condizione particolarmente debilitante: stress, ansia e apprensione sono oramai considerabili non semplici condizioni ma alla stregua di veri e propri disturbi, spesso associati a patologie. Le personalità non sono ovviamente tutte uguali, ma differiscono anche in base al tipo di “reazione” che hanno nei confronti delle situazioni di questo tipo: ecco, secondo lo zodiaco, i segni più apprensivi di tutti.

Ecco i segni più apprensivi dello zodiaco. C’è anche il tuo?

Cancro

Molto emotivo anche se fin dalla giovane età prova, ed in molti casi riesce, a mantenere una dose di controllo sulla propria emotività. Tuttavia Cancro resta assolutamente apprensivo come segno, anche in virtù di una lieve tendenza al “melodramma” e al pessimismo. In realtà basta poco per fargli acquisire il buonumore, in molti casi basta la compagnia giusta.

Acquario

E’ costantemente preoccupato dell’impressione che può dare agli altri, quindi un po’ tutto l’ambito sociale tende a metterlo in difficoltà. In molte occasioni questo scaturisce una sorta di “autogol” continuo perchè quasi sempre l’impressione che hanno le persone che lo circondano hanno un’opinione molto migliore rispetto a quello che pensa l’Acquario.

Pesci

Ansioso e quindi quasi naturalmente apprensivo. Non è il più pessimista, anzi può considerarsi decisamente positivo ma allo stesso tempo è più forte di lui: Pesci valuta la possibilità negativa tra quelle “possibili” essendo un segno logico ed anche se le probabilità che si manifesti sono molto ridotte, inevitabilmente lo fanno “pensare a male”.