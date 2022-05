Il Bitcoin da non valere niente è passato a valere milioni di dollari. Tutto infatti è cambiato dal febbraio 2009.

Il Bitcoin è un sistema di pagamento elettronico, gestito però solo online, quindi senza banconote e funziona senza l’aiuto delle banche. Non serve nessun conto corrente, ma basta installare sul telefono un’applicazione che fa da ‘portafoglio’ virtuale, così da poter eseguire già le transazioni. Le transazioni ovviamente, non possono essere bloccate o annullate e si devono pagare delle commissioni.

Ma come nasce questa moneta?

Questa moneta nasce nel 2009, ma prima di arrivare a questa data, dobbiamo partire dal 2006, quando ci fu il collasso del mercato immobiliare americano con la crisi dei “mutui subprime”. Questo collasso porta una grande crisi economica nella maggior parte delle economie mondiali.

Quando Lehman Brothers dichiara bancarotta, il 1 novembre dello stesso anno un programmatore con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto annuncia la nascita dei Bitcoin.

Ecco perché il valore di Bitcoin è aumentato vertiginosamente

Il valore totale dell’economia Bitcoin nel 2012 era di 140 milioni di dollari mentre nel 2013 raggiunge i 6 miliardi di dollari, andando ad aumentare sempre di più.

Il sistema di “estrazione” dei bitcoin, è simile all’estrazione dell’oro. Cioè si scava, sperando di trovare l’oro, così da diventarne il proprietario. Ovviamente più cresce il suo valore più cresce l’attività di ‘Mining’ e quindi più aumentano i miners.

Molte persone hanno visto un grande investimento in questi bitcoin, infatti molte sono diventate ricche. Hanno rischiato e hanno guadagnato un patrimonio. Il bitcoin è aumentano vertiginosamente, anche per questo, più persone diventavano ricche, più gente cercavano di investire nella moneta.

Ovviamente quando si investe si deve fare molta attenzione ed aspettare il momento giusto. Come molti, hanno guadagnato, altri hanno perso molti soldi e si sono ritrovati in banca rotta. Investire, non è semplice ma non è neanche difficilissimo, bisogna solo stare molto attenti.