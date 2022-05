Essere spregiudicati in quasi tutti i contesti, se opportunamente si pone un “limite” a questa “dote” non è assolutamente un difetto, anzi, è noto che sono in tantissimi ad apprezzare questo atteggiamento, sopratutto in amore. Gli spregiudicati sono anche imprevedibili nelle reazioni e perciò conquistano e fanno breccia nei cuori in ogni tipologia di persona o quasi. Questo diventa un problema quando si possono compromettere legami di vario tipo. Insomma sono affascinanti ma “pericolosi”: ecco i segni più spregiudicati in amore secondo lo zodiaco.

I segni più spregiudicati in amore: cosa dice lo zodiaco?

Leone

Ha un’aria sostanzialmente innocente, ma sopratutto quando si trova in un periodo favorevole dal punto di vista del carisma, riesce ad essere “magnetico” dal punto di vista amicale ma anche sentimentale: non prova ad essere qualcun altro, ma essere se stesso risulta essere un’arma vincente. A volte troppa sicurezza nei propri pur importanti mezzi tende a creare problemi.

Ariete

Ha la tendenza ad essere spregiudicato ma anche leggermente manipolatore con i sentimenti altrui. Questo perchè riesce ad adattarsi con facilità a diverse forme di “tratti affascinanti” e per questo nell’ambito amoroso riesce ad avere molto successo. Bisogna ricordarsi che Ariete resta spregiudicato e sprezzante anche se è fidanzato o sposato.

Cancro

Molto sensibile ma non per questo percepibile come “fragile”, Cancro riesce a “toccare” le corde emozionali della maggior parte delle persone che conosce. Ecco perchè è un segno fondamentalmente di successo, e questo conferisce grande sensibilità ma anche un’importante apporto di fiducia nei mezzi di chi fa parte di questo segno.