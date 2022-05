La capacità di linguaggio contraddistingue pochi esseri viventi, umani in primis, che rappresentano la specie più evoluta sotto vari punti di vista. Proprio la complessità nel modo di esprimersi ha forgiato la capacità di adattarsi ai numerosi contesti ed il concetto di lingua parlata è una delle più caratteristiche. Alcune persone sono decisamente più disposte ad utilizzare questo “strumento” di altre che invece parlano “lo stretto indispensabile” per varie motivazioni. I così definiti “taciturni” preferiscono optare per altre forme di comunicazione oppure non usarle affatto. Ecco quali sono i segni più compatibili con la definizione.

I segni zodiacali più taciturni. Ecco quali sono

Pesci

Muto come un pesce? Giochi di parole a parte, è costantemente sempre leggermente preoccupato in merito alla comunicazione, non è un chiacchierone, anche perchè non vuole influenzare negativamente i contesti che vive. A volte è fin troppo “in disparte”, ed in alcuni casi tende a pentirsene.

Scorpione

Spesso passa per un taciturno “sempre e comunque” in realtà Scoprione ama “pesare bene” le parole per evitare di contraddirsi e di pronunciare le frasi sbagliate. Quando è estremamente silenzioso significa il più delle volte che è a disagio oppure che sta “osservando” una specifica situazione.

Capricorno

Acuto “analista” delle situazioni e osservatore, Capricorno parla solo lo stretto necessario: considera il dialogo qualcosa di razionale e che non deve essere utilizzato “a sproposito”, pena la diminuizione della sua efficacia. Solo in un numero ristretto di contatti si “scioglie” e decide di proferir parola con più frequenza, almeno secondo i suoi standard.