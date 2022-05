Il basilico può essere coltivato anche con un attento fai da te. Molti si chiedono se il basilico va messo al sole o all’ombra, ecco la risposta.

Le prime foglie di basilico si possono cogliere dopo un mese; meglio avere una piantina in casa, piuttosto che doverlo comprare sempre.

Impossibile restare a casa senza basilico. Quello che non sai è che si può coltivare tutto l’anno, ma sicuramente in primavera e in estate è più facile, ma anche in autunno e in inverno, con qualche piccolo sforzo.

Ama il sole, quindi sì meglio tenerlo al sole che all’ombra. Coltivare il basilico non è particolarmente impegnativo, ma bisogna avere ben presente che deve essere trattato con cura. Ad esempio con meno 10 gradi è facile che la pianta muoia, mentre con un terreno umido e ben esposto al sole, la pianta ne gioverà.

Come coltivare il basilico

Il basilico è una vera delizia per la nostra cucina, per le infinite declinazioni con le quali possiamo usarlo dai piatti freschi estivi, fino ai pesti. Meglio coltivarlo in casa perché sempre fresco e sempre alla portata. Inoltre il suo gradevolissimo aroma, allontana anche le zanzare.

Coltivare il basilico non è difficile, basta un vaso o un altro contenitore. Poi basta avere piena terra e un ottima esposizione al sole. Perciò meglio tenerlo al balcone o in giardino.

Il basilico è una pianta annuale, meglio cominciare la coltivazione nei periodi più caldi. Vi basterà seguire alcuni semplici accorgimenti. Vediamo quali sono:

La semina: meglio usare vasi in terracotta e un terriccio uniforme. Distribuite in maniera uniforme sopra al terriccio i semi di basilico e poi copriteli con lo stesso creando uno strato di pochi centimetri.

Il periodo migliore per la semina va da febbraio-marzo a fine maggio-inizi di giugno.

Posizionatelo in un angolo abbastanza soleggiato e luminoso ma non eccessivamente: fate attenzione che le piantine non sono raggiunte troppo dal sole, altrimenti si bruciano.

Annaffiate spesso le piantine soprattutto durante la fase della semina quando necessitano di molta umidità e ricordate che il momento migliore per innaffiare le piantine di basilico è la mattina.

Il basilico per germogliare necessiterà di poco più di una settimana.

La raccolta può essere effettuata dopo circa un mese dalla semina ed è consigliabile effettuarla partendo dalle foglie più grandi e più vecchie.

Benefici di questa pianta

Il basilico contiene inoltre fibre, tanta acqua, proteine, zuccheri, minerali e vitamine ed è ottimo anche in caso di mancanza di appetito. Nell’antichità era un ottimo rimedio naturale per conservare la bellezza e mantenere un perfetto funzionamento cerebrale. Inoltre ottimo per scacciare le zanzare.

Ecco per cosa può essere utilizzato: