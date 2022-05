Il colesterolo è una sostanza grassa indispensabile per il corretto funzionamento dell’organismo. Aderisce infatti alla sintesi di alcuni ormoni e della vitamina D ed è un costituente importante delle membrane delle cellule.

É prodotto dal fegato, può anche essere immesso con la dieta. È contenuto, per esempio, nei cibi ricchi di grassi animali, come carne, burro, salumi, formaggi, tuorlo dell’uovo, fegato. È invece assente in frutta, verdura e cereali.

Lo stile di vita ha un grandissimo peso sul rischio di sviluppare problemi di colesterolo alto e relativi problemi. Molte persone si domandano quali siano i sintomi legati al colesterolo alto: molto spesso nessuno. Sfortunatamente di norma alti livelli di colesterolo non causano sintomi visibili, pur predisponendo ad eventi pericolosi per la vita del paziente con infarti ed ictus.

L’unico modo per evidenziare una situazione di pericolo è quindi quella di procedere ordinatamente ad esami del sangue.

Il toccasana per il colesterolo esiste: ecco quale alimento è il migliore

Ci sono vari alimenti che aiutano ad abbassare il livello di colesterolo. Uno tra questi è l’avena. I cereali integrali di norma dovrebbero rappresentare la prima fonte di calorie di una dieta sana. L’avena raffigura probabilmente la scelta migliore quando si parla di colesterolo, grazie all’elevata presenza di fibra diluibile in grado di apportare, in particolare in forma di preziosi beta-glucani.

Il modo migliore per mangiarla è ovviamente in chicchi integrali. Ma una buona e valida alternativa è rappresentata dai fiocchi, sempre integrali, che possono essere utilizzati per la preparazione di saporiti porridge dolci e salati.

Attenzione però, parlando di dolce in questo caso ci riferiamo a preparazioni con frutta e dolcificanti come l’eritritolo, non sicuramente allo zucchero che annullerebbe la naturalezza dell’alimento.

Un’altro alimento che consigliamo fa sempre parte della famiglia dei cereali ed è l’orzo. Tutti i cereali integrali fanno lietamente parte di una sana dieta ma quando si parla di problemi di colesterolo alto tante volte viene ricordato anche l’orzo, che consente di godere fondamentalmente degli stessi benefici dell’avena, oltre a assicurare peraltro un indice glicemico molto basso a patto di prediligere ovviamente quello decorticato.

Utile ricordare che può essere una valida alternativa al riso in circa tutte le ricette, assicurando un ulteriore privilegio in termini di colesterolemia perché in grado di incidere in modo molto meno rilevante sulla produzione di insulina.